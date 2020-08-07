Осознанный выбор определяет будущее Беларуси - Маркевич

7 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Осознанный выбор каждого гражданина определяет будущее Беларуси. Такое мнение высказал сегодня журналистам помощник Президента - инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич на избирательном участке №1, передает корреспондент БЕЛТА.

Анатолий Маркевич воспользовался обеденным перерывом, чтобы отдать голос за своего кандидата. Избирательный участок он посетил досрочно, поскольку 9 августа будет заниматься служебными делами. "Выполняю свой гражданский долг. Проголосовал за то, чтобы наша страна развивалась стабильно и уверенно, чтобы было на улицах спокойно и безопасно, чтобы наши дети могли развивать свои таланты. Это очень важно", - сказал он.

"Уверен, наши граждане сделают правильный, осознанный выбор будущего Беларуси. Не сомневаюсь в том, что оно будет хорошим", - подчеркнул Анатолий Маркевич.-0-