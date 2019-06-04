Останки 36 советских воинов перезахоронят в Лиозненском районе

4 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Торжественная церемония перезахоронения советских воинов состоится в Лиозненском районе 6 июня, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Лиозненского райисполкома Ирина Дервоед.

Останки 36 человек были найдены в апреле нынешнего года бойцами 52-го отдельного специализированного поискового батальона в лесу около деревни Старь Добромыслинского сельсовета. Поисковики также обнаружили 12 предметов, в том числе медали, знаки отличия, ложки, портсигар, перочинный нож. По ним удалось установить имена трех воинов: снайпера 1136-го стрелкового полка 338-й стрелковой дивизии 49-й армии Западного фронта сержанта Ростислава Опекаловского (уроженец города Бежецка Тверской области, Россия), ефрейтора Федора Борисова, служившего в 17-й гвардейской стрелковой дивизии Калининского фронта (уроженец деревни Обрядовка Курганской области, Россия). "О третьем воине, к сожалению, известна только фамилия - Демичев, которая была нацарапана на ложке, найденной рядом с останками", - отметила Ирина Дервоед.

Церемония пройдет на воинском захоронении рядом с деревней, где были найдены останки воинов. Участниками траурного митинга станут председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев, представители местных органов власти, делегации из Москвы, духовенства, местные жители.

Всего на территории Лиозненского района находятся 88 воинских захоронений, в которых покоятся более 32 тыс. солдат и офицеров. Более 6 тыс. из них пока остаются неизвестными.-0-