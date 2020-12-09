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Общество
09 декабря 2020, 15:04

Останки погибшего в Лоевском районе красноармейца Владимира Лайкова передали в Россию

Во время церемонии
Во время церемонии

9 декабря, Добрушский район /Корр. БЕЛТА/. Останки красноармейца Владимира Лайкова (уроженца Новозыбковского района Брянской области России), погибшего в 1943 году в Лоевском районе, передали сегодня представителям Новозыбковской городской администрации и родственникам бойца. Церемония прошла в приграничье Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

Останки бойца обнаружили в этом году поисковики Гомельского областного поискового общественного объединения "Память Отечества" у деревни Марс Лоевского района. "Это было в августе. Я нашел медальон, гильзу от патрона к винтовке Мосина. Ночью мне приснился сон, в котором боец просил о помощи. На следующий день мы исследовали место и нашли останки солдата", - рассказал член общественного объединения Павел Безручка. Обнаружили и бумажную записку, которая позволила установить личность погибшего. Синими чернилами на клочке было написано: "Лайков Владимир Тимофеевич, 1924 обратный … город Новозибк… село Замишев… область Лайков…". На обратной стороне - "Татьяна Тимофеевна Лайкова. Таня Тимофеевна".

Как выяснилось, рядовой Владимир Лайков 1924 года рождения был призван мобилизационным отделом 307-й стрелковой дивизии 27 сентября 1943 года. Вместе с дивизией он участвовал в боевых действиях у деревни Марс. С ноября 1943 года родственники перестали получать письма от Владимира и считали его пропавшим без вести.

Боец поискового ОО "Память", который обнаружил останки бойца Лайкова, Павел Безручка и племянница погибшего воина Любовь Мельникова
Боец поискового ОО "Память", который обнаружил останки бойца Лайкова, Павел Безручка и племянница погибшего воина Любовь Мельникова

Участники поискового объединения нашли племянницу бойца - Любовь Мельникову. Сегодня в беседе с журналистами она призналась, что возвращения на Родину воина ждала вся его семья. "Моя мама все время плакала, переживала, рассказывала о нем, о его желании пойти в армию, помогать окружающим. Она очень любила своего брата. К сожалению, она не дожила до этого момента. Но дома его ждут и помнят", - отметила Любовь Мельникова.

Похоронят Владимира Лайкова в деревне Замишево Новозыбковского района.

На церемонии передачи останков заместитель председателя Гомельского облисполкома Андрей Конюшко подчеркнул, что подвиг наших отцов и дедов как высшее проявление самоотверженности, служения Родине навеки останется в памяти потомков. "Большую работу проводят учреждения образования, общественные объединения, которые ухаживают за сотнями воинских захоронений. На карте Гомельщины появляются новые памятные места. В этом году открылся мемориальный комплекс Ола в Светлогорском районе. Планомерно ведутся поисковые мероприятия. Только в этом году в регионе обнаружено еще 12 новых воинских захоронений", - отметил он.

Заместитель губернатора Брянской области Александр Коробко подчеркнул, что наши предки на пути к Великой Победе не делили себя по национальному признаку. "Они погибли во имя общей Победы, чтобы мы сегодня жили под мирным небом, помогали друг другу и всегда помнили, что вместе мы сила", - сказал он. Заместитель губернатора искренне поблагодарил поисковиков, всех тех, кто сегодня возвращает имена героев.

В братских могилах Лоевского района покоятся более 12 тыс. солдат, которые отдали жизни за освобождение края, из них свыше 100 - уроженцы Новозыбковского района. Каждый год поисковики находят погибших бойцов. Только за последние три года установлены более 500 ранее неизвестных фамилий героев. В этом году - 88.-0-

Заместитель председателя Гомельского облисполкома Андрей Конюшко
Заместитель председателя Гомельского облисполкома Андрей Конюшко
Заместитель губернатора Брянской области Александр Коробко
Заместитель губернатора Брянской области Александр Коробко
Участница церемонии передачи останков Наталья Парфенова
Участница церемонии передачи останков Наталья Парфенова
Граница Беларуси и России
Граница Беларуси и России

Фото Сергея Холодилина

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