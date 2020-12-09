Останки погибшего в Лоевском районе красноармейца Владимира Лайкова передали в Россию

9 декабря, Добрушский район /Корр. БЕЛТА/. Останки красноармейца Владимира Лайкова (уроженца Новозыбковского района Брянской области России), погибшего в 1943 году в Лоевском районе, передали сегодня представителям Новозыбковской городской администрации и родственникам бойца. Церемония прошла в приграничье Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

Останки бойца обнаружили в этом году поисковики Гомельского областного поискового общественного объединения "Память Отечества" у деревни Марс Лоевского района. "Это было в августе. Я нашел медальон, гильзу от патрона к винтовке Мосина. Ночью мне приснился сон, в котором боец просил о помощи. На следующий день мы исследовали место и нашли останки солдата", - рассказал член общественного объединения Павел Безручка. Обнаружили и бумажную записку, которая позволила установить личность погибшего. Синими чернилами на клочке было написано: "Лайков Владимир Тимофеевич, 1924 обратный … город Новозибк… село Замишев… область Лайков…". На обратной стороне - "Татьяна Тимофеевна Лайкова. Таня Тимофеевна".

Как выяснилось, рядовой Владимир Лайков 1924 года рождения был призван мобилизационным отделом 307-й стрелковой дивизии 27 сентября 1943 года. Вместе с дивизией он участвовал в боевых действиях у деревни Марс. С ноября 1943 года родственники перестали получать письма от Владимира и считали его пропавшим без вести.

Боец поискового ОО "Память", который обнаружил останки бойца Лайкова, Павел Безручка и племянница погибшего воина Любовь Мельникова

Участники поискового объединения нашли племянницу бойца - Любовь Мельникову. Сегодня в беседе с журналистами она призналась, что возвращения на Родину воина ждала вся его семья. "Моя мама все время плакала, переживала, рассказывала о нем, о его желании пойти в армию, помогать окружающим. Она очень любила своего брата. К сожалению, она не дожила до этого момента. Но дома его ждут и помнят", - отметила Любовь Мельникова.

Похоронят Владимира Лайкова в деревне Замишево Новозыбковского района.

На церемонии передачи останков заместитель председателя Гомельского облисполкома Андрей Конюшко подчеркнул, что подвиг наших отцов и дедов как высшее проявление самоотверженности, служения Родине навеки останется в памяти потомков. "Большую работу проводят учреждения образования, общественные объединения, которые ухаживают за сотнями воинских захоронений. На карте Гомельщины появляются новые памятные места. В этом году открылся мемориальный комплекс Ола в Светлогорском районе. Планомерно ведутся поисковые мероприятия. Только в этом году в регионе обнаружено еще 12 новых воинских захоронений", - отметил он.

Заместитель губернатора Брянской области Александр Коробко подчеркнул, что наши предки на пути к Великой Победе не делили себя по национальному признаку. "Они погибли во имя общей Победы, чтобы мы сегодня жили под мирным небом, помогали друг другу и всегда помнили, что вместе мы сила", - сказал он. Заместитель губернатора искренне поблагодарил поисковиков, всех тех, кто сегодня возвращает имена героев.

В братских могилах Лоевского района покоятся более 12 тыс. солдат, которые отдали жизни за освобождение края, из них свыше 100 - уроженцы Новозыбковского района. Каждый год поисковики находят погибших бойцов. Только за последние три года установлены более 500 ранее неизвестных фамилий героев. В этом году - 88.-0-

Заместитель председателя Гомельского облисполкома Андрей Конюшко

Заместитель губернатора Брянской области Александр Коробко

Участница церемонии передачи останков Наталья Парфенова

Граница Беларуси и России

Фото Сергея Холодилина