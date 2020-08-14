Остановим предприятия - не будет денег и работы: в "Клубе редакторов" осудили призывы к забастовкам

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Призывы к забастовкам играют против интересов трудовых коллективов. На это обратил внимание директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт отметил, что протестные силы в Беларуси используют разные тактики. Если сперва они провоцировали людей к столкновениям с милицией, затем по давно известным технологиям организовывали уличные акции, то теперь призывают к забастовкам на предприятиях.

"Конечно, это часть технологий. Надо понимать, что на каждом предприятии есть люди, которые проголосовали против действующей власти. Сейчас они эмоционально заряжены, и именно на их чувствах пытаются играть те, кто на самом деле преследует другие цели - захват собственности, - обратил внимание руководитель Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев. - Но значительная часть рабочих коллективов понимают: остановим предприятия - не будет денег, работы, мы просто потеряем эти предприятия. Туда придут совершенно другие люди, и это будет даже не приватизация, а просто рейдерский захват государственной собственности".

"Надо объяснять людям, что призывы к забастовке в среднесрочной перспективе приведут просто к потере рабочих мест, - считает Дмитрий Жук. - Все эти манипуляции с сознанием работников предприятий не учитывают их интересы. Все это приведет к резкому падению их же собственных доходов и, соответственно, к большему росту агрессии и противостоянию".

Директор представительства МТРК "Мир" в Беларуси Владимир Перцов в свою очередь заметил, что такая ситуация приведет к "бунту пустых кастрюль", и работники предприятий начнут свергать уже тех, кто призывал их к забастовкам и обещал золотые горы. Руководитель телекомпании также обратил внимание, что белорусские предприятия составляют большую конкуренцию многим зарубежным производителям. И некоторые силы могут быть заинтересованы в прекращении их работы, тем более что они не остановили работу в период пандемии и выпускают продукцию назло конкурентам.-0-