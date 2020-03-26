оставайсяонлайн: А1 предоставил бесплатный безлимитный интернет и открыл доступ к видеосервису VOKA абонентам

Внимательно следя за ситуацией с распространением коронавируса в Беларуси, компания А1 приняла решение о поддержке своих абонентов в текущих обстоятельствах.

О мерах, которые намерен предпринять провайдер, чтобы пользователи его услуг сохранили свои контакты с окружением и оставались в курсе самых последних новостей, в своем видеообращении рассказал генеральный директор А1 Гельмут Дуз. Соответствующий пост был размещен на странице в его официальном Facebook-аккаунте.

Так, с 26 марта по 31 августа 2020 г. компания запускает инициативу #оставайсяонлайн. Благодаря ей абоненты большинства тарифных планов компании получат бесплатный базовый безлимитный интернет, а также доступ к популярным фильмам и сериалам из медиатеки видеосервиса VOKA.

Присоединиться к инициативе #оставайсяонлайн смогут пользователи популярных тарифных планов: архивной линейки "Комфорт", актуальных "Комфорт S", "Комфорт М", "Комфорт L" и "Комфорт XL", а также тарифа "Стартовый". Новые и действующие абоненты этих тарифных планов в дополнение к своему основному интернет-трафику смогут бесплатно до 31 августа воспользоваться базовым пакетом "Безлимитный интернет на скорости до 512 Кбит/с". Подробнее о порядке подключения можно узнать на официальном сайте.

Кроме того, для этой категории абонентов (помимо тарифа «Стартовый») будет открыт бесплатный доступ к контенту VOKA на подписке "Фильмы и сериалы". Пользователи также получат возможность бесплатно смотреть 30 самых популярных ТВ-каналов (среди них — ТНТ International, "Кинохит", "Киносемья", Nickelodeon, Discovery, Eurosport 1, Viasat History и другие). Для просмотра достаточно установить приложение VOKA, зарегистрироваться и подключить подписку "Фильмы и сериалы".

Больше возможностей оставаться на связи получат и пользователи тарифных планов линейки "Привет" (в том числе архивных - при переходе на актуальные): в рамках инициативы #оставайсяонлайн в зависимости от активированных подписок им будет предоставляться еженедельный либо ежемесячный объем трафика - 200 и 800 МБ соответственно.

Компания А1 информирует, что ветераны и лица, приравненные к ним, смогут пользоваться включенным пакетом услуг на тарифном плане "Победа" с нулевой абонентской платой с 26 марта 2020 г. и далее.

Инициативой #оставайсяонлайн компания А1 хочет помочь своим абонентам в условиях, когда для всех особенно важно оставаться на связи как с друзьями и родными, так и с коллегами по работе.