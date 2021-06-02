Острой необходимости в коренном реформировании БРСМ нет - Прохоров

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Острой необходимости в коренном реформировании Белорусского республиканского союза молодежи нет, заявил журналистам второй секретарь Центрального комитета БРСМ Александр Прохоров на полях IX Пленума Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи, передает корреспондент БЕЛТА.

Центральное событие пленума - обсуждение проекта стратегии развития молодежной организации на 2021-2025 годы. Формат проведения - офлайн с онлайн-подключением из студий территориальных комитетов БРСМ.

"Проект стратегии развития молодежной организации на ближайшие пять лет соткан из идей, предложений, поступивших от ребят из регионов во время молодежных форумов и диалоговых площадок. И сегодня нет острой необходимости в коренной ломке организации. Вместе с тем, конечно, и молодежный союз должен оперативно реагировать на новые вызовы, гибко подстраиваться под современные реалии. Конечно, необходимо новые формы и методы эффективно внедрять в работу", - сказал Александр Прохоров.

По его словам, проект стратегии содержит семь основных направлений работы с молодежью. Особое внимание уделено вопросам гражданско-патриотического, правового воспитания и просвещения. "Эта работа будет проводиться совместно с Национальным центром правовой информации", - добавил второй секретарь ЦК БРСМ.

Проект стратегии развития молодежной организации на 2021-2025 годы будет обсуждаться открыто. Документ планируется принять на 44-м съезде организации.

Центральный комитет является руководящим органом Белорусского республиканского союза молодежи между съездами, который коллегиально принимает решения на пленумах ЦК БРСМ

Общественное объединение "Белорусский республиканский союз молодежи" создано 6 сентября 2002 года на объединительном съезде БСМ и БПСМ, сегодня в союзе состоит каждый пятый молодой гражданин Беларуси. Главным направлением деятельности организации было и остается гражданско-патриотическое воспитание - патриотические проекты, движение молодежных отрядов правопорядка, студотрядовское движение, волонтерское движение "Доброе сердце", поддержка одаренной и талантливой молодежи, международное сотрудничество. С развитием новых технологий у организации появились и новые формы работы: активно расширяется присутствие в интернете, предлагается поддержка в реализации инновационных проектов.

Брендами БРСМ стали проекты "Мы - граждане Беларуси", "Цветы Великой Победы", "100 идей для Беларуси", "Восстановление святынь Беларуси", "Властелин села", "Королева студенчества", "Студент года", день молодежи на Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске" и многие другие.

Союз молодежи всегда занимал конструктивную позицию и активно участвовал в электоральных процессах страны.-0-