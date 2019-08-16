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Островок детства и дружбы: юбилейные торжества проходят в "Зубренке"

Общество 16.08.2019 | 14:13

16 августа, Мядельский район /Корр. БЕЛТА/. Национальный детский образовательно-оздоровительный центр "Зубренок" является уникальным и единственным в своем роде в Беларуси, заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко на праздничном мероприятии по случаю 50-летия учреждения, передает корреспондент БЕЛТА.

"Такой центр у нас в Беларуси единственный. Мы его создали по решению главы государства, чтобы здесь развивались все передовые методики обучения и оздоровления детей. Здесь отдыхают и белорусы, и дети из-за рубежа. Недавно были японские и китайские ребята, дети из соседней Польши. И они дали самые лестные отзывы, - сказал Игорь Петришенко. - Здесь особый "зубрятский" дух, который вдохновляет детей и взрослых на эффективную работу. Находясь здесь, окунаешься в позитивную, искреннюю атмосферу. Мы должны и дальше совершенствовать этот центр".

Игорь Петришенко
Игорь Петришенко

Вице-премьер зачитал приветственный адрес от имени Президента Беларуси и выполнил почетную миссию - вручил коллективу НДЦ "Зубренок" Почетное государственное знамя Республики Беларусь за особые достижения в социально-культурном развитии, организации обучения, воспитания и оздоровления детей. Также к юбилею два работника центра удостоены Почетных грамот Совета Министров, еще четыре - нагрудных знаков Министерства образования, которые они получили из рук министра Игоря Карпенко.

Министр информации Республики Беларусь Игорь Карпенко
Министр информации Республики Беларусь Игорь Карпенко

Звук горна ознаменовал начало торжественной линейки, открывшей праздничную программу. На площади Дружбы собрались порядка 770 представителей разных поколений - линейка стала своеобразным связующим звеном прошлого и настоящего. Дан старт традиционным международным и республиканским фестивалям, конкурсам, конференциям: VIII Международной научно-практической конференции "50 лет вместе: социальное партнерство как ресурс для построения полноценного многовекторного и открытого образовательного процесса", XV Международного молодежного форума "Дружба без границ", Международного фестиваля игровых программ "Играют дети - играем мы", Международного фестиваля детского творчества "Две страны - одна судьба".

В юбилейных мероприятиях участвуют как ребята, которые в данный момент отдыхают в центре, так и почетные гости, в числе которых сотрудники и воспитанники разных лет, партнеры и друзья центра. Все они смогли познакомиться поближе с современным коллективом центра (а это 400 человек), включая тех, кто ближе всего к детям, - вожатых. Именно им посвящена скульптурная композиция "Наш вожатый - товарищ и друг", которую торжественно открыли сегодня.

"Вожатые - ключевое звено в образовательно-оздоровительном центре. Мы планируем, что в ближайшей перспективе здесь будет методический центр подготовки вожатых, чтобы они могли делиться опытом друг с другом в этой важной и нужной для детей профессии", - поделился планами с журналистами Игорь Петришенко.

По словам автора композиции Ксении Шапо, прототипом для скульптуры стал реальный вожатый, который много лет проработал в "Зубренке". Он изображен на живописном полотне, хранящемся в центре и ставшем образцом для эскизов будущей скульптуры. И это не единственная композиция, которая появилась в "Зубренке". "С осени прошлого года наш факультет, студенты работали над благоустройством и художественным оформлением центра", - рассказал декан архитектурного факультета БНТУ Армен Сардаров. Итогом работы стали скульптурные композиции рыбачки, которая встречает мужа, и золотого сердца вожатого. Также пять зданий на территории центра, включая дома нового коттеджного лагеря "Радужный" (официально он пока не открыт), украсили муралы.

Программу визита гостей продолжило посещение учебно-экскурсионного центра по изучению старинной бытовой культуры белорусов на территории лагеря, где в Год малой родины ребят знакомят с историей Нарочанского края, укрепляя чувство патриотизма и искреннего интереса к своим корням. Сегодня всех желающих здесь знакомили с новой интерактивной программой-презентацией быта белорусов конца XIX - начала XX веков.

Празднования продолжатся 17 августа, их главными героями станут отдыхающие на пятой смене юбилейного лета. Линейка, международный фестиваль игровых программ, совместные развлечения с воспитанниками и сотрудниками "Зубренка" разных поколений во время юбилейного костра "В зубрятском кругу", праздничная дискотека - день обещает быть насыщенным. Запланирована также шоу-программа "Нам 50!", в которой выступят звезды белорусской эстрады. А завершит ее лазерное шоу и фейерверк.

В честь юбилея запланированы также презентация книги "Страна детства, радости, мечты", экскурсия по современному "Зубренку", подписание договоров о сотрудничестве с признанием статуса "центров-побратимов", вожатский вечер "Юность" - через годы, через расстояния" и др.

История "Зубренка" началась в 1969 году. Сегодня это воспитательно-оздоровительное учреждение образования, которое работает круглый год и включает 58 зданий и 167 сооружений, расположенных на территории 76 га. В перспективе планируется построить культурно-спортивный комплекс с парком аттракционов, общежитие для сотрудников на 150 мест со встроенно-пристроенным блоком бытового обслуживания, эллинг с пирсом для лодок и катамаранов. Также будут продолжены работы по обустройству пляжа.

Пока же в течение учебного года проживать здесь могут одновременно 700 детей, а летом коечная мощность увеличивается до 1250. Ежегодно в НДЦ "Зубренок" оздоравливаются более 16 тыс. школьников, достигших высоких показателей в учебной и общественной работе. Численность детей, принимаемых в течение календарного года, по сравнению с 2009 годом увеличилась в 2 раза. В 2018 году организацию посетили ребята из 23 государств. К сентябрю нынешнего на базе НДЦ "Зубренок" пройдут оздоровление дети из 20 стран, в том числе по приглашению Президента отдохнут ребята из Египта, КНР, Индии, Польши, Сирии, Вьетнама и Японии.

Расширяются и совершенствуются и образовательно-оздоровительные программы. Например, с прошлого года в "Зубренке" работает отделение "Юниор Плюс", которое включает целый спектр лабораторий: химическая, физическая, эколого-биологическая, робототехники, виртуальной, дополненной реальности и 3D-моделирования, инфолаборатория. В течение 2019 года будет реализовано не менее 44 программ воспитания по различным профилям деятельности, проведено более 50 международных и республиканских слетов, форумов, конкурсов.-0-

Фото Егора Павлющика

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Теги
дети, Минская область, отдых, праздник
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