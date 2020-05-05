Освобожденным по амнистии помогут с трудоустройством - Караев

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Освобожденным по амнистии помогут с трудоустройством. Об этом сегодня, отвечая на вопросы депутатов в парламенте, сообщил министр внутренних дел Юрий Караев, передает корреспондент БЕЛТА.

Оказание помощи в бытовом и трудовом устройстве предусмотрено законопроектом об амнистии, который принят сегодня в двух чтениях. "МВД работает над этим во взаимодействии с Минтруда, местными властями. В отношении каждого освобождаемого направляется информация по месту жительства для оказания помощи в трудовом и бытовом устройстве", - отметил министр.

Он добавил, что рабочих мест для таких людей хватает. Вопрос с их трудоустройством держат на особом контроле местные власти.

Председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Светлана Любецкая поинтересовалась несовершеннолетними, осужденными по ч.ч. 4 и 5 ст.328 УК, которые попадают под амнистию. Она напомнила, что родители этих детей обращались в том числе в Палату представителей. "Подготовленный в итоге законопроект говорит о том, что разные слои общества услышаны и волнующие их вопросы находятся в фокусе внимания государства", - отметила она.

Юрий Караев рассказал, что детей и подростков, совершивших преступления по ч.ч. 4 и 5 ст.328 УК сравнительно немного. Соответственно их доля среди амнистируемых невелика. "Ко всем подошли по-человечески, по справедливости. Всех, кого только можно было, мы не исключили из этого процесса, никто не забыт", - подчеркнул министр.

По ч.4 ст.328 УК квалифицируются незаконные с целью сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка либо незаконный сбыт наркотиков, совершенные группой лиц. По ч. 5 - те же действия, повлекшие по неосторожности смерть человека в результате потребления им наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.-0-