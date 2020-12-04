ОСВОД напомнил о правилах безопасного поведения на льду

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель республиканского государственно-общественного объединения "Белорусское республиканское общество спасания на водах" (ОСВОД) Анвар Игамбердиев во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА напомнил о правилах безопасного поведения на льду.

"Прежде чем выйти с берега на лед, необходимо внимательно осмотреться, наметить маршрут движения, выбрать безопасные места. Второе - проверить прочность льда пешней или колом, а не ударом ноги. Третье - помнить, что надежный лед прозрачный с зеленоватым оттенком, толщиной не менее 7 см. Четвертое - двигаться по льду необходимо осторожно, внимательно следить за его поверхностью, обходить опасные и подозрительные участки. Особенно осторожными нужным быть в местах покрытия толстым слоем снега, быстрого течения, выхода родников, вблизи выступающих над поверхностью кустов травы, в местах впадения в водоем ручьев и сточных вод промышленных предприятий", - рассказал Анвар Игамбердиев.

Опасен выход на лед в оттепель. "Дети любят покататься на коньках по первому гладкому льду, съезжают на лыжах, санках с крутого берега. Им нравится, что лед трещит и прогибается. Такие игры особенно опасны на неокрепшем льду, - отметил председатель ОСВОД. - При рыбной ловле со льда, во-первых, следует делать лунки на расстоянии 5-6 м и не скапливаться в одном месте. Отправляясь на зимнюю рыбалку, не забудьте взять с собой простейшие спасательные средства. Если вы провалились, вас спасут ручные ледовые штыри, линь 15-20 м с петлей на одном конце и грузом примерно 0,5 кг. И, конечно же, спасательный жилет или нагрудник. Эти три элемента, по сути, являются гарантом вашего спасения".

При движении группой по льду следует соблюдать дистанцию в 5-6 м. "Оказавшись на тонком, потрескивающем льду, следует осторожно развернуться и обратно скользящими шагами возвращаться по пройденному пути. При переходе по льду на лыжах рекомендуется отстегнуть их крепление, снять петли палок с кистей, рюкзак держать на одном плече. И, самое главное, провалившись под лед, следует действовать быстро. Широко раскинуть руки на кромку льда и без резких движений стараться выбраться на прочный лед. Затем, лежа на спине или животе, продвигаться в сторону берега, одновременно призывая о помощи", - подчеркнул Анвар Игамбердиев.

Помогая пострадавшему, также надо быть предельно осторожным. "Приближаться к нему следует только ползком, опираясь на доску, лыжи, жердь, деревянные предметы, и толкать их по льду до места пролома. Приблизившись на достаточное расстояние, бросьте ему подручные средства - конец веревки, шарфа, ремня, куртки - все, что попадает под руку. Надо знать, что человек, попав в ледяную воду, может окоченеть через 10-15 минут, а через 20 минут - потерять сознание. Поэтому жизнь пострадавшего зависит от сообразительности и быстроты действий спасателей. После извлечения пострадавшего из воды, в случае отсутствия дыхания и сердечной деятельности, немедленно надо приступать к их восстановлению. То есть, проведению легочной реанимации", - заключил председатель ОСВОД.-0-