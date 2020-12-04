ОСВОД напомнил о правилах спасения утопающих

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный водолазный специалист водолазно-спасательной службы ОСВОД Алексей Карпеко во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА напомнил о правилах спасения утопающих.

"Если будете помогать пострадавшим, то нужно быть предельно осторожными. Пробираться нужно только ползком по любому льду, не только тонкому. Ведь неизвестно, как он себя поведет. При этом нужно опираться на какую-нибудь доску, лыжу, если такая имеется. Приблизившись на достаточное расстояние, используйте подручные средства. Это может быть шарф либо куртка, можно связать две куртки или два свитера, превратив их в веревку, и подать пострадавшему", - рассказал Алексей Карпеко.

По его словам, переохлаждение организма в ледяной воде наступает в течение 10-15 минут, через 20 минут человек теряет сознание. "Поэтому жизнь пострадавшего зависит от сообразительности и быстроты действий спасателя, - отметил специалист. - После извлечения пострадавшего из воды при легкой и средней степени гипотермии необходимо приступить к согреванию и восстановлению его жизненно важных функций. А если происходит остановка дыхания и сердцебиения, то приступить к сердечно-легочной реанимации и вызвать сразу по возможности скорую помощь".

Алексей Карпеко подчеркнул: водолазно-спасательная служба обеспечена всем необходимым снаряжением. Кроме того, Витебская, Гродненская, Гомельская, Минская областные организации ОСВОД и организация города Минска обеспечены аэролодками, что позволяет во много раз сократить время спасения пострадавших.-0-

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