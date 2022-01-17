ОСВОД напомнил о важности подготовки перед крещенскими купаниями

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. О необходимости подготовки для желающих окунуться в купель на Крещение напомнил сегодня начальник водолазно-спасательной службы Минской городской организации ОСВОД Дмитрий Храпков, сообщает БЕЛТА.

В первую очередь, обратил внимание начальник службы, лучше всего подготовиться морально. Помимо этого, следует обратить внимание на общее состояние здоровья. "У вас должно быть хорошее здоровье. Не стоит употреблять алкоголь, потому что при его действии на организм сосуды расширяются, а при входе в холодную воду они резко сужаются. Есть вероятность получить термомеханический шок, а это резкая остановка сердца", - отметил Дмитрий Храпков.

"За всю практику не было случаев летальных исходов. Во время таких мероприятий круглосуточно дежурят спасатели, скорая помощь, МЧС и водолазы. Даже если человек поскользнулся или ему стало плохо, спасатели немедленно доставляют его на поверхность, а медики определяют дальнейшие действия: либо транспортировать его в учреждение здравоохранения, либо на месте оказать помощь", - рассказал он.

В Минске крещенские купания начнутся 18 января в 18.00 на базе трех спасательных станций: "Дрозды" (ул.Веснинка, 2а), "Цнянская" (ул.Кольцова) и "Комсомольское озеро" (ул.Прогрессивная, 29а).

На территории Минского района также будет оборудовано четыре места: "Птичь" (д.Волковичи), "Заславль-1" (Минское море, д.Заречье), "Вяча" (д.Пильница) и "Криница" (д.Заречье).-0-