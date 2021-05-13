ОСВОД призывает родителей не оставлять детей у воды без присмотра

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оставление без присмотра ребенка около воды может обернуться трагедией, сообщил во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА начальник отдела водолазно-спасательной службы РГОО "ОСВОД" Дмитрий Барановский.

"Приведу несколько трагических примеров этого года. Первый произошел в марте в Лунинецком районе Брестской области. На придворовом участке был расположен пруд с прорубью 50x50 см. Девочка 3 лет, гуляя во дворе, попала в прорубь и в итоге - трагедия. Бабушка с дедушкой наводили порядок и на несколько минут упустили внучку из вида, а родители были на работе, - рассказал Дмитрий Барановский. - Второй случай произошел в апреле в Новогрудском районе Гродненской области. Мальчик 1,4 года утонул в 200-литровой бочке, вкопанной в землю, около дома. Его мать была дома".

Начальник отдела напомнил, что согласно ст.159 УК за оставление в опасности детей предусмотрена уголовная ответственность с лишением свободы на срок до 3 лет. "Но дело даже не в Уголовном кодексе, а в том, как потом родители будут жить, допустив такую трагедию, - подчеркнул он. - Поэтому хочу напомнить простые аксиомы жизни. Ни при каких обстоятельствах ребенок не должен оставаться без присмотра, особенно дошкольного и младшего школьного возраста. Постарайтесь предусмотреть, предупредить опасность, вовремя протянуть руку помощи или остановить от неправильного шага, отвести беду. Если вы хотите, чтобы ваши дети были в безопасности, не ссылайтесь на отсутствие времени, занятость, не пеняйте на педагогов, бабушек, дедушек и весь свет. Начните с себя, с ответственности за своего ребенка, с того, каким примером вы для него являетесь. Помните, что когда-нибудь ваш ребенок последует не вашим советам, а вашим поступкам, поэтому соблюдайте правила безопасности на воде и учите этому своих детей".

Дмитрий Барановский добавил, что в каждом дошкольном и школьном учреждении проводится информационно-профилактическая работа. Но в немалой степени ответственность за здоровье и жизнь детей возлагается на их родителей.-0-

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