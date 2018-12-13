13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОСВОД закупил в этом году четыре аэролодки, они размещаются в Витебской, Гомельской, Гродненской и Минской областях. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник отдела республиканской водолазно-спасательной службы ОСВОД Сергей Патрикеев, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас решился в этом году вопрос, который мы давно прорабатывали: иметь инновационные спасательные средства, более скоростные и с большими возможностями. У нас есть станции, которые находятся на водных объектах с очень большой площадью. И со спасательной доской там можно не успеть прибыть на место, - отметил Сергей Патрикеев. - Поэтому мы купили аэролодки "Пиранья". Они скоростные, позволяют идти по любой поверхности, лодка может "выходить" в том числе на береговую линию".

Всего таких лодок четыре. Одна находится в Витебской области на Лукомльском водохранилище. В Гомельской и Гродненской областях также стоит на вооружении по одной аэролодке. В Минской области "Пиранья" используется на Вилейском водохранилище.

Сергей Патрикеев рассказал про недавний случай использования лодки во время становления льда на Вилейском водохранилище. "Она помогла спасти жизни людей. Без лодки к месту пришлось бы добираться минимум полчаса, а с таким средством хватило двух с половиной минут", - сказал начальник отдела.

Всего у ОСВОДа 66 станций, которые работают и в зимний период, и 108 спасательных постов.-0-