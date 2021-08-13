От 10 до 20 тысяч рублей от Белинвестбанка учреждениям, чьи воспитанники завоевали медали

За золотую медаль летних Олимпийских игр в Токио, завоеванную воспитанником, учебно-спортивному учреждению будет оказана безвозмездная (спонсорская) помощь в размере 20 тысяч белорусских рублей, за серебряную – 15 тысяч и 10 тысяч – за бронзовую медаль.





В свою очередь спортсменам, продемонстрировавшим на Олимпиаде высокие достижения, на специальных условиях будет предложено выпустить платежные карточки Белинвестбанка премиального уровня:









Напоминаем, в активе белорусской команды по итогам Олимпиады в Японии семь наград.







• бронзовые медали у Максима Недосекова (прыжки в высоту), Алины Горносько (художественная гимнастика) и Ванессы Колодинской (вольная борьба).





Белинвестбанк поздравляет спортсменов, тренеров, а также всех членов команды, без которых олимпийские медали были бы невозможны!







Олимпийская эстафета теперь официально передана столице Франции. Тем не менее 24 августа 2021 года в Токио стартуют Паралимпийские игры.





Главная цель любого спортсмена ­– олимпийская медаль! Ребята, пусть исполнятся ваши мечты!







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завоевал Иван Литвинович (прыжки на батуте);у Ирины Курочкиной (вольная борьба), Магомедхабиба Кадимагомедова (вольная борьба), Маргариты Махневой, Надежды Попок, Марины Литвинчук, Ольги Худенко (байдарка-четверка);

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