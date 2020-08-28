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28 августа 2020, 09:00

От 2 500 рублей за метр - квартиры в доме "Глазго"! Работникам здравоохранения - скидка до 20%!

"Глазго" назван в честь крупного портового города Шотландии
"Глазго" назван в честь крупного портового города Шотландии

Недвижимость всегда была и остается одной из самых надежных инвестиций. И если вы задумались, куда выгодно вложить деньги, или ищете подходящий вариант для решения жилищного вопроса, есть отличная новость. Буквально на днях стартовали продажи в новом доме "Глазго" жилого комплекса Minsk World. На старте лучший выбор и цены - от 2 500 рублей за квадратный метр!

Хотите еще выгодней? Воспользуйтесь акцией от застройщика! Выбирайте и бронируйте подходящую вам квартиру на сайте bir.by - и экономьте при покупке 4 000, 7 000 или 10 000 рублей в зависимости от метража квартиры.

Также действует специальная программа для работников здравоохранения - при покупке квартиры в доме "Глазго" скидка составит до 20%!

Поторопитесь - квартиры в комплексе Minsk World всегда раскупаются еще на старте продаж!

Дом расположится вдоль продолжения улицы Жуковского, прямо напротив остановки общественного транспорта
Дом расположится вдоль продолжения улицы Жуковского, прямо напротив остановки общественного транспорта

Почему "Глазго"? Именно так называется "вторая столица" Шотландии, которая славится своей богатой историей и великолепной архитектурой. И квартира в доме "Глазго" - это ваша возможность погрузиться в атмосферу яркой и самобытной страны практически в центре Минска!

Новостройка расположится вдоль продолжения улицы Жуковского, прямо напротив остановки общественного транспорта. Возвышаясь на 25 этажей, "Глазго" точно никого не оставит равнодушным своей красивой небесной тонировкой остекления и ультрасовременными архитектурными решениями.

· Все квартиры будут свободной планировки. Вы сможете легко создать интерьер под свой вкус и стиль. Площадь от 28 до 75 кв. м - есть из чего выбрать. Высота потолков - 2,7 метра, а на первом и последнем этажах - 3 метра и более.

· Любите солнце? Тогда "Глазго" точно для вас! Остекленные лоджии - во всех квартирах. Все окна - панорамные и с детскими замками, а в квартирах побольше еще и балконы. Нижняя часть сплошного остекления не открывается и снабжена усиленными небьющимися двухкамерными стеклопакетами ведущих мировых производителей - для безопасности и удобства жильцов.

· На любой этаж вас мгновенно доставят три бесшумных и скоростных лифта известного мирового производителя OTIS. Один из них - панорамный!

· В светлом просторном лобби, украшенном панорамными видами Глазго и клетчатым рисунком, царит атмосфера Шотландии. Здесь предусмотрены все удобства: стойка консьержа, зона ожидания гостей, санитарная комната с пеленальным столиком. И даже место для букшеринга, то есть обмена книгами!

· В доме будет отдельное помещение для хранения велосипедов в количестве 10 штук, а также дополнительное место для размещения детских колясок.

· Из лобби - два выхода на обе стороны дома. Очень удобно свернуть во двор, когда отправился с ребенком на прогулку, или на улицу, если спешишь на работу. Дом обходить не придется!

Панорамные окна, лоджии и балконы наполнят вашу квартиру солнечным светом!
Панорамные окна, лоджии и балконы наполнят вашу квартиру солнечным светом!

Дом "Глазго" расположен в квартале "Северная Европа" в юго-западной части комплекса Minsk World. Здесь будет построен детский сад на 230 мест, а также детская и взрослая поликлиники. Во дворах домов предусмотрены детские и спортивные площадки, уютные зоны отдыха с лавочками, многочисленные зеленые насаждения и открытые парковки для велосипедов.

В квартале "Северная Европа" откроются детский сад и поликлиники
В квартале "Северная Европа" откроются детский сад и поликлиники

В каждом дворе расположатся детские и спортивные площадки
В каждом дворе расположатся детские и спортивные площадки

По периметру квартала расположатся парковочные места, при этом транзитное движение транспорта через дворовые территории будет исключено.

С севера квартал граничит с будущим зеленым парком с современным ландшафтным дизайном, фонтанами и скульптурными композициями, спортивными и детскими площадками. Отличная возможность проводить больше времени на свежем воздухе!

Сеть велодорожек пройдет через парк и свяжет все кварталы комплекса - первые километры уже проложены!

Велодорожки свяжут воедино все кварталы комплекса и пройдут через парк
Велодорожки свяжут воедино все кварталы комплекса и пройдут через парк

На этой неделе стартовали продажи и парковочных мест для комфортного размещения автомобиля - в многоуровневом крытом паркинге на 800 машин, который был сдан в ноябре 2019 года. На сайте застройщика bir.by можно выбрать и забронировать подходящий вариант - цены стартуют от 31 000 рублей за машиноместо.

Строительство паркинга осуществлялось в соответствии с международными стандартами, что полностью исключает риск резких температурных перепадов, которые могут неблагоприятно сказываться при эксплуатации автомобиля.

В комплексе уже работает многоэтажный паркинг на 800 машин
В комплексе уже работает многоэтажный паркинг на 800 машин

Паркинг оборудован двумя грузопассажирскими лифтами. Они адаптированы к потребностям лиц с ограниченными возможностями. На первом уровне предусмотрены места увеличенной площади.

Комфортное пребывание в паркинге обеспечивает продуманная система освещения. Система пожаротушения сработает в форс-мажорных обстоятельствах. На объекте ведется круглосуточное видеонаблюдение.

Организован пропускной режим, что исключает проникновение на территорию посторонних лиц. Чтобы попасть на парковку, необходимо преодолеть автоматический шлагбаум.

И, конечно, приобретая квартиру в доме "Глазго", вы получаете все преимущества многофункционального комплекса Minsk World, признанного самым масштабным в Европе. Это настоящий город в городе площадью 340 гектаров, где все продумано до мелочей для вашей комфортной и счастливой жизни!

Комплекс активно строится, за ходом работ можно следить благодаря видеотуру на сайте застройщика. Всего уже к концу 2020 года планируется сдать в эксплуатацию более 20 домов в четырех кварталах.

Одновременно строится вся необходимая инфраструктура, общественные здания и коммерческая недвижимость. Так что вместе с квартирой можно приобрести и помещение для вашего успешного бизнеса или сдачи в аренду!

В комплексе активно ведется строительство Международного финансового центра Minsk World, который призван стать магнитом для притяжения иностранных инвестиций и способствовать созданию тысяч рабочих мест. Возможно, здесь расположится и ваше новое престижное место работы?

По соседству возводится крупнейший в стране торгово-развлекательный центр "Мара Молл". Вы сможете не только совершить выгодные покупки в многочисленных магазинах, где будут представлены самые известные мировые бренды, но и отлично провести время на огромном фудкорте и в кинотеатре. Для взрослых и детей предусмотрено множество интересных занятий и развлечений!

Площадь комплекса Minsk World - более 340 гектаров, где будет все для комфортной жизни!
Площадь комплекса Minsk World - более 340 гектаров, где будет все для комфортной жизни!

Недалеко от самого комплекса Minsk World практически завершено строительство станции метро "Ковальская Слобода", в границах комплекса строится и вторая станция - "Аэродромная". Можно будет легко добраться в любую точку города!

Для владельцев автомобилей предусмотрены многочисленные открытые автостоянки и закрытые паркинги.

В каждом квартале откроют школу или детский сад. Таким образом, всего в комплексе Minsk World построят сразу 7 современных школ и 12 детских садов. Везти детей в другой конец города на учебу или в кружки не придется - все это будет рядом с домом.

Что важно, в распоряжении у жителей будут собственные детская и взрослая поликлиники, а также медицинский центр.

Детский сад с бассейном во дворе дома "Диадема"
Детский сад с бассейном во дворе дома "Диадема"

Покупайте квартиру в доме "Глазго" на старте продаж - и получайте все преимущества самого дома и комплекса Minsk World!

Самое выгодное предложение по покупке квартиры - это приобретение за собственные средства. Цена - от 2 500 рублей за квадратный метр!

Если вы хотите воспользоваться партнерской кредитной программой, то цена за квадратный метр будет для вас индивидуально рассчитана менеджером по выбранной вами квартире.

Например, можно воспользоваться партнерским кредитом Беларусбанка "Ипотека с нами". В первый год ставка по кредиту составит 4,74%, во второй и третий - 11,25%, в последующие годы - 13,51%. Кредит выдается сроком до 20 лет в белорусских рублях.

Акции от застройщика помогут сделать покупку еще более выгодной! Выбирайте и бронируйте подходящую вам квартиру в доме "Глазго" на сайте bir.by - и экономьте при покупке 4 000, 7 000 или 10 000 рублей в зависимости от метража квартиры.

Акция для владельцев банковских карт с программой лояльности "Моцная картка": при покупке квартиры дополнительная экономия - 1 000 рублей!

Офис по продаже квартир и бизнес-помещений в комплексе Minsk World работает в будние дни - с 8.30 до 20.30, а в выходные и праздничные дни - с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток".

В 19 городах страны - Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске и Молодечно - региональные менеджеры по продажам помогут вам с консультациями и подбором квартир.

Номер для связи через мобильных операторов - 7675, городские телефоны: +375 17 269-32-90, +375 17 39-39-465.

Квартира в доме "Глазго" - ваша надежная и выгодная инвестиция!

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