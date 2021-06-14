От 2150 рублей за "квадрат"! "Тропические острова" ждут! Покупайте квартиру в Minsk World и переезжайте в вечное лето!

АКЦИЯ! АКЦИЯ! АКЦИЯ! Скидка до 150 евро за квадратный метр в комплексе Minsk World!

Лето – идеальное время для покупки новой квартиры в квартале "Тропические острова" в многофункциональном комплексе Minsk World! Выбирайте самый любимый остров по самой приятной цене!

А выбрать есть из чего! В "жарком" квартале можно купить недвижимость в домах "Бали", "Фиджи", "Барбадос", "Бора-Бора", "Мальдивы" и "Гавайи". И не только жилые, но и коммерческие помещения!

Что для этого нужно? Просто позвонить по телефону 7675 или по городским номерам +375 17-269-32-90, +375 17-39-39-465.

Почему вам стоит присмотреться к кварталу "Тропические острова", если вы хотите купить квартиру в Минске?

Лобби домов "Фиджи", "Бали", "Барбадос" и "Бора-Бора" в квартале "Тропические острова"

Квартал расположен в восточной части комплекса, здесь запроектированы школа и административно-торговый центр. В окружении сочной зелени появятся детские и спортивные площадки, открытые парковки для велосипедов. Транзитное движение транспорта полностью исключено, а для машин предусмотрены парковки по периметру квартала.

Лобби домов "Гавайи" и "Мальдивы"

Детские сады, поликлиники, медицинские центры и магазины будут в пешей доступности. Жителям не придётся никуда ехать, а, наоборот, будет приятно прогуляться до нужного объекта инфраструктуры.

Через дорогу от квартала появится экономическое сердце всего комплекса – Международный финансовый центр и торгово-развлекательный центр Mara Mall.

Центром станет Международный финансовый центр и ТРЦ Mara Mall

Удобное транспортное сообщение – ещё одна важная характеристика, присущая всем кварталам и домам Minsk World, в том числе и кварталу "Тропические острова". В нескольких минутах ходьбы – остановки наземного транспорта и две станции метро, одна из которых – "Аэродромная" - строится прямо в границах комплекса, а вторая – "Ковальская Слобода" - уже работает.

А теперь давайте знакомиться с домами! На первых этажах в тропических новостройках "Мальдивы", "Барбадос", "Фиджи" и "Бали" – коммерческие помещения. Это значит, что жильцы смогут буквально за минуту спуститься в аптеку или кофейню. Что может быть удобнее?

Квартал "Тропические острова" с высоты птичьего полета

Коммерческое помещение – это не только комфорт для хозяев квартир, но и 100%-ная выгода, для владельцев бизнеса, ведь если покупать недвижимость напрямую у застройщика, не придётся оплачивать дополнительные посреднические наценки. В таких объектах всегда будет большой трафик, ведь главными клиентами будут жильцы многоквартирного дома.

А в домах "Гавайи" и "Бора-Бора" кроме торговых помещений на первых этажах есть торгово-административные – на вторых. А рядом с ними – эксплуатируемая кровля и открытые террасы. Комфорт и удобство для всех!

Дома "Бора-Бора" и "Гавайи" на переднем плане

Все квартиры "в тропиках" - со свободной планировкой и панорамными окнами. Это особая "фишка" многофункционального комплекса Minsk World. И "тропические" новостройки не станут исключением. Покупая такую квартиру, жильцы получают полную свободу действий при зонировании жилого помещения, а также экономят деньги и время на переобустройство, ведь им не придётся ломать стены.

Индивидуальность и неповторимый облик каждого дома можно прочувствовать в лобби, оформление которых погружает в летнюю атмосферу релакса. Вам и вашим гостям не захочется отсюда уходить!

Чтобы купить жилую и коммерческую недвижимость в квартале "Тропические острова", обращайтесь в наши офисы продаж рядом со ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Телефоны для связи: 7675 (для мобильных операторов) и +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465 (городские).

Наши региональные менеджеры по продажам работают в 31 городе страны: Барановичи, Бобруйск, Кировск, Быхов, Брест, Витебск, Фаниполь, Гомель, Жодино, Гродно, Жлобин, Лида, Новогрудок, Кореличи, Могилев, Мозырь, Новополоцк, Верхнедвинск, Орша, Пинск, Столин, Речица, Шклов, Чечерск, Светлогорск, Солигорск, Слуцк, Борисов, Молодечно, Заславль, Несвиж.

Если вы сами захотите стать частью нашей дружной команды, заполняйте Анкету на сайте bir.by и присылайте на адрес personal@bir.by.

Minsk World – лучший выбор на все времена!

Размещение рекламы на БЕЛТА