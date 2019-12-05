От 55 и старше: в Беларуси число "серебряных" волонтеров выросло почти до 3 тыс.

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси волонтерство людей старшего возраста набирает обороты - таких добровольцев-общественников насчитывается уже около 3 тыс. Об этом сообщил сегодня заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак на открытии первого республиканского слета волонтеров серебряного возраста (60+), передает корреспондент БЕЛТА.

В последние годы в ряды волонтеров все чаще вливаются люди старшего поколения. "Движение волонтеров серебряного возраста ширится. Сегодня в республике около 3 тыс. пожилых людей участвуют в этом движении", - сказал Александр Румак.

У истоков "серебряного" волонтерства стоял Минск, где еще в 1994 году при поддержке отделения социальной помощи Ленинского района открылся первый социальный центр "Ветэранскi прытулак" - своего рода центр волонтерской помощи. В нем собирались ветераны, представители общественных объединений района для проведения совместных мероприятий и акций по оказанию помощи нуждающимся, проведению активного досуга, общения между собой. Расцвет этого вида добровольческой активности пришелся на начало 2000-х годов. И с каждым годом число добровольцев растет. "За три последних года количество таких волонтеров увеличилось на 50%. Это люди, которые вышли на заслуженный отдых, но сохранили активную жизненную позицию и готовы бескорыстно помогать тем, кто нуждается в поддержке: пожилым гражданам, инвалидам, семьям, воспитывающим детей-инвалидов. Они осуществляют патронат над такими категориями, участвуют в социальных проектах, реализуемых учреждениями социального обслуживания. Волонтеры помогают дойти до каждого, кто нуждается в поддержке", - отметил Александр Румак.

Самые многочисленные команды - в Витебской (более тысячи человек), Гомельской (свыше 600) и Минской (около 500 человек) областях. Большинство волонтеров - женщины.

В ряды "серебряных" добровольцев принимают людей от 55 лет, верхнего предела нет. Самым взрослым волонтерам по 90 лет. Пожалуй, старше всех - активистка инициативной группы "Ветеран" в Пружанах Галина Немцева, которая в свои 92 года бегает полумарафоны, летает на тарзанке, занимается скандинавской ходьбой, обучает пожилых йоге и помогает в различных социально-бытовых вопросах. Самый большой стаж волонтерской деятельности - 27 лет - у Евгении Обухович из Жодино. Она оказывает социально-психологическую помощь и поддержку людям пожилого возраста, гражданам, имеющим инвалидность и иные тяжелые заболевания. Занимается продвижением и популяризацией идей здорового образа жизни, активно участвует в социально значимых проектах и программах.

Среди самых возрастных волонтеров, которые смогли приехать на слет, - 84-летняя жительница Лиды Татьяна Семенова. С 2011 года она подключилась к работе своего территориального центра социального обслуживания населения, при котором организован клуб активного долголетия. Участников в нем немало. Дружным коллективом волонтеры посещают на дому инвалидов и ветеранов, оказывают им посильную помощь. Также Татьяна Семенова, завершив работу в детском саду, увлеклась писательством, у нее вышли две книги. Организовала при клубе литературную гостиную. "На встречах мы знакомимся с творчеством классиков и современных белорусских писателей и поэтов, - пояснила волонтер. - Мне хочется как можно дольше оставаться активной. Хочется жить, что-то делать, а не жаловаться, что все плохо. Потому что мне всегда хорошо".

Есть среди пожилых активистов и мужчины. Александр Карповский из Витебска на слете не выпускал из рук фотоаппарат - мужчина является, можно сказать, внештатным фотографом и видеографом территориального центра социального обслуживания населения Первомайского района. "Уже восемь лет волонтер. Помогаю делать презентации, слайд-шоу, участвую в разных проектах центра. А еще веду кружок компьютерной грамотности. Сам научился этому до пенсии, когда работал электриком в отделении почтовой связи", - рассказал свою историю Александр Карповский.

Во Дворце культуры ветеранов собрались более 250 участников со всех уголков страны. Сегодня они делятся опытом и знаниями, представляют свои проекты, обсуждают дальнейшее развитие волонтерского движения и тот вклад, который могут внести в решение социальных проблем. Самые активные и креативные волонтеры получат заслуженные награды. В фойе второго этажа можно ознакомиться с презентациями, посвященными организации "серебряного" волонтерского движения в регионах.

Присоединились к мероприятию и партнеры Минтруда - представители БПЦ, ПРООН в Беларуси и Белорусского общества Красного Креста, международного общественного объединения "Взаимопонимание". С их помощью также по всей стране создано немало инициативных групп пожилых, которые реализуют социально значимые проекты.

Среди гостей и председатель Смоленской областной общественной организации Российского союза молодежи Евгений Захаренков. У этой организации уже давно налажены тесные партнерские связи с комитетом по труду, занятости и социальной защите Витебского облисполкома. "В течение двух лет мы работаем над кооперацией активной молодежи и волонтеров серебряного возраста наших регионов. Прошла серия мероприятий. Например, на базе детского центра "Вишенка" волонтеры из Витебска вместе с нашими получали практический опыт - оказывали посильную помощь в реабилитации детей и организации досуговых мероприятий. Другой наш проект - международный волонтерский лагерь "Надежда", в котором участвуют волонтеры всех возрастов. Это краткосрочный лагерь: участники приезжают к нам всего на 5-12 дней. Но с этого года начинаем организовывать лагерь на долгосрочной основе - на 3 месяца. Чтобы волонтеры получали больший практический опыт. Поскольку с этим проектом мы входим в сеть таких лагерей по всему миру, хотели бы, чтобы через наше сотрудничество и белорусы подключились к этой работе", - рассказал Евгений Захаренков. Он также выступил на слете с предложением по формированию концепции развития "серебряного" волонтерства на территории Союзного государства.

Мероприятие проводит Министерство труда и социальной защиты при поддержке международного общественного объединения "Взаимопонимание" по гуманитарной программе "Место встречи: диалог" и при поддержке германского федерального фонда "Память, ответственность и будущее".-0-