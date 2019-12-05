От 55 и старше: в Беларуси число "серебряных" волонтеров выросло почти до 3 тыс.

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 5 декабря 2019
Минск Сплошная облачность +2°C
Версия для слабовидящих
Новости
15:55 Победителей конкурса "Волонтер года - 2019" чествовали в Минске Регионы
15:43 Беларусь рассчитывает подписать в январе межправсоглашение с Польшей об охране трансграничных вод Общество
15:35 Новым директором Музыкального театра стал Сергей Пукита Культура
15:35 Инвестиции, поддержка бизнеса и региональная повестка - Крутой о приоритетах работы первым вице-премьером Политика
15:29 "Витебскоблимущество" выставит на предновогодние торги 85 лотов Регионы
15:25 Выставка научных работ к 20-летию Союзного государства открылась в БГУ Культура
15:24 Пеллетный завод в Пружанском районе планируют ввести в 2020 году Регионы
15:18 Благотворительная акция "Чудеса на Рождество" стартовала в Беларуси Общество
15:16 "Парламент сформирован, но предстоит большая работа" - Лукашенко попросил Андрейченко помочь организовать деятельность нового созыва Президент
15:10 Экспорт туруслуг в Гродненской области за три года увеличился до $14 млн Регионы
14:57 Генподрядчика строительства нового комплекса в "Гродно Азот" определят до конца года Регионы
14:46 Лукашенко принял решение о назначении новых главы Администрации Президента и его заместителя Президент
14:45 ОСВОД напомнил о правилах безопасного поведения на льду Общество
14:44 Наступательный потенциал в информационной сфере уже сформирован в некоторых государствах - Макаров Общество
14:36 Реконструкция трассы М7 и пункта пропуска "Каменный Лог" стартует в 2020 году Регионы
14:28 Суд вынес приговор еще одному бывшему чиновнику Браславского райисполкома Происшествия
14:20 "Финансовая азбука" вместе с ОАО "Белинвестбанк": пополняем карточку в устройствах с функцией Cash-in Экономика
14:15 Афиша выходного дня: танцевальный чемпионат, "Цяпло зімовай казкі" и "Огни Зимы" в Беловежской пуще Афиша
14:14 Лукашенко высказался о постсоветских реалиях в Беларуси Президент
14:12 Уникальность всегда была визитной карточкой Белорусского центра моды - Селицкий Общество
14:01 Работники ОСВОД спасли с начала года более 300 человек Общество
13:53 Школы ремонтировали, но с нарушениями - КГК проверил отдел по образованию Шкловского района Регионы
13:50 Минлесхоз в первой половине 2020 года планирует ввести шесть пеллетных заводов Экономика
13:48 Руководители госорганов проведут в декабре в регионах приемы граждан Общество
13:47 Марзалюк о встрече с Президентом: прозвучали четкие посылы, без всяких экивоков Общество
13:36 "Бобруйскагромаш" поставит в Сербию в 2020 году сельхозтехнику более чем на 500 тыс. евро Экономика
13:29 В Мозыре девушка бутылкой разбила голову посетителю - конфликт в диско-баре перерос в уголовное дело Происшествия
13:16 Доллар на торгах 5 декабря подешевел, евро и российский рубль подорожали Экономика
13:15 В лесах Могилевской области установлено 105 фотоловушек Регионы
13:14 Ошиблись ноликом: жительница Новополоцка прокутила более Br3 тыс. благодаря невнимательности кассира Происшествия
Все новости
Все новости
Общество
05 декабря 2019, 12:59

От 55 и старше: в Беларуси число "серебряных" волонтеров выросло почти до 3 тыс.

Александр Румак. Фото из архива
Александр Румак. Фото из архива

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси волонтерство людей старшего возраста набирает обороты - таких добровольцев-общественников насчитывается уже около 3 тыс. Об этом сообщил сегодня заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак на открытии первого республиканского слета волонтеров серебряного возраста (60+), передает корреспондент БЕЛТА.

В последние годы в ряды волонтеров все чаще вливаются люди старшего поколения. "Движение волонтеров серебряного возраста ширится. Сегодня в республике около 3 тыс. пожилых людей участвуют в этом движении", - сказал Александр Румак.

У истоков "серебряного" волонтерства стоял Минск, где еще в 1994 году при поддержке отделения социальной помощи Ленинского района открылся первый социальный центр "Ветэранскi прытулак" - своего рода центр волонтерской помощи. В нем собирались ветераны, представители общественных объединений района для проведения совместных мероприятий и акций по оказанию помощи нуждающимся, проведению активного досуга, общения между собой. Расцвет этого вида добровольческой активности пришелся на начало 2000-х годов. И с каждым годом число добровольцев растет. "За три последних года количество таких волонтеров увеличилось на 50%. Это люди, которые вышли на заслуженный отдых, но сохранили активную жизненную позицию и готовы бескорыстно помогать тем, кто нуждается в поддержке: пожилым гражданам, инвалидам, семьям, воспитывающим детей-инвалидов. Они осуществляют патронат над такими категориями, участвуют в социальных проектах, реализуемых учреждениями социального обслуживания. Волонтеры помогают дойти до каждого, кто нуждается в поддержке", - отметил Александр Румак.

Самые многочисленные команды - в Витебской (более тысячи человек), Гомельской (свыше 600) и Минской (около 500 человек) областях. Большинство волонтеров - женщины.

В ряды "серебряных" добровольцев принимают людей от 55 лет, верхнего предела нет. Самым взрослым волонтерам по 90 лет. Пожалуй, старше всех - активистка инициативной группы "Ветеран" в Пружанах Галина Немцева, которая в свои 92 года бегает полумарафоны, летает на тарзанке, занимается скандинавской ходьбой, обучает пожилых йоге и помогает в различных социально-бытовых вопросах. Самый большой стаж волонтерской деятельности - 27 лет - у Евгении Обухович из Жодино. Она оказывает социально-психологическую помощь и поддержку людям пожилого возраста, гражданам, имеющим инвалидность и иные тяжелые заболевания. Занимается продвижением и популяризацией идей здорового образа жизни, активно участвует в социально значимых проектах и программах.

Среди самых возрастных волонтеров, которые смогли приехать на слет, - 84-летняя жительница Лиды Татьяна Семенова. С 2011 года она подключилась к работе своего территориального центра социального обслуживания населения, при котором организован клуб активного долголетия. Участников в нем немало. Дружным коллективом волонтеры посещают на дому инвалидов и ветеранов, оказывают им посильную помощь. Также Татьяна Семенова, завершив работу в детском саду, увлеклась писательством, у нее вышли две книги. Организовала при клубе литературную гостиную. "На встречах мы знакомимся с творчеством классиков и современных белорусских писателей и поэтов, - пояснила волонтер. - Мне хочется как можно дольше оставаться активной. Хочется жить, что-то делать, а не жаловаться, что все плохо. Потому что мне всегда хорошо".

Есть среди пожилых активистов и мужчины. Александр Карповский из Витебска на слете не выпускал из рук фотоаппарат - мужчина является, можно сказать, внештатным фотографом и видеографом территориального центра социального обслуживания населения Первомайского района. "Уже восемь лет волонтер. Помогаю делать презентации, слайд-шоу, участвую в разных проектах центра. А еще веду кружок компьютерной грамотности. Сам научился этому до пенсии, когда работал электриком в отделении почтовой связи", - рассказал свою историю Александр Карповский.

Во Дворце культуры ветеранов собрались более 250 участников со всех уголков страны. Сегодня они делятся опытом и знаниями, представляют свои проекты, обсуждают дальнейшее развитие волонтерского движения и тот вклад, который могут внести в решение социальных проблем. Самые активные и креативные волонтеры получат заслуженные награды. В фойе второго этажа можно ознакомиться с презентациями, посвященными организации "серебряного" волонтерского движения в регионах.

Присоединились к мероприятию и партнеры Минтруда - представители БПЦ, ПРООН в Беларуси и Белорусского общества Красного Креста, международного общественного объединения "Взаимопонимание". С их помощью также по всей стране создано немало инициативных групп пожилых, которые реализуют социально значимые проекты.

Среди гостей и председатель Смоленской областной общественной организации Российского союза молодежи Евгений Захаренков. У этой организации уже давно налажены тесные партнерские связи с комитетом по труду, занятости и социальной защите Витебского облисполкома. "В течение двух лет мы работаем над кооперацией активной молодежи и волонтеров серебряного возраста наших регионов. Прошла серия мероприятий. Например, на базе детского центра "Вишенка" волонтеры из Витебска вместе с нашими получали практический опыт - оказывали посильную помощь в реабилитации детей и организации досуговых мероприятий. Другой наш проект - международный волонтерский лагерь "Надежда", в котором участвуют волонтеры всех возрастов. Это краткосрочный лагерь: участники приезжают к нам всего на 5-12 дней. Но с этого года начинаем организовывать лагерь на долгосрочной основе - на 3 месяца. Чтобы волонтеры получали больший практический опыт. Поскольку с этим проектом мы входим в сеть таких лагерей по всему миру, хотели бы, чтобы через наше сотрудничество и белорусы подключились к этой работе", - рассказал Евгений Захаренков. Он также выступил на слете с предложением по формированию концепции развития "серебряного" волонтерства на территории Союзного государства.

Мероприятие проводит Министерство труда и социальной защиты при поддержке международного общественного объединения "Взаимопонимание" по гуманитарной программе "Место встречи: диалог" и при поддержке германского федерального фонда "Память, ответственность и будущее".-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Министерство труда и соцзащиты пенсионеры
Новости рубрики Общество
Фото из архива Беларусь рассчитывает подписать в январе межправсоглашение с Польшей об охране трансграничных вод
Фото из архива Благотворительная акция "Чудеса на Рождество" стартовала в Беларуси
Фото из архива ОСВОД напомнил о правилах безопасного поведения на льду
Олег Макаров Наступательный потенциал в информационной сфере уже сформирован в некоторых государствах - Макаров
Фото Белорусского Центра Моды Уникальность всегда была визитной карточкой Белорусского центра моды - Селицкий
Фото из архива Работники ОСВОД спасли с начала года более 300 человек
Главное
Александр Лукашенко О роли парламентариев, независимости и интеграции - Лукашенко обратился к депутатам и сенаторам
Лукашенко о Беларуси: мы объединили страну, и никто ее никому не сдаст
Лукашенко принял решение о назначении новых главы Администрации Президента и его заместителя
Apple Pay теперь доступен держателям карточек Беларусбанка
Топ-новости
Лукашенко: Беларусь кому-то стала "косткай у горле", и нам надо пройти этот сложный период
Лукашенко рассказал о предстоящих переговорах с Путиным и проблематике в отношениях с Россией
Инвестиции, поддержка бизнеса и региональная повестка - Крутой о приоритетах работы первым вице-премьером
Построение надежной системы безопасности только силами государства невозможно - Вакульчик
Медведев: России нужно дорожить интеграцией с Беларусью и делать все, чтобы эти процессы сохранились
Минприроды подготовило проект новой подпрограммы по изучению недр Беларуси на 2021-2025 годы
"Финансовая азбука" вместе с ОАО "Белинвестбанк": пополняем карточку в устройствах с функцией Cash-in
Афиша выходного дня: танцевальный чемпионат, "Цяпло зімовай казкі" и "Огни Зимы" в Беловежской пуще
ОСВОД напомнил о правилах безопасного поведения на льду
На водоемах Беларуси продолжает разрушаться лед, выходить на него нельзя - Белгидромет
Руководители госорганов проведут в декабре в регионах приемы граждан
Марзалюк о встрече с Президентом: прозвучали четкие посылы, без всяких экивоков
Спортинвентарь в числе самых популярных подарков во время акции "Наши дети"
Порывистый ветер и до -6°С ожидается в Беларуси 6 декабря
ГКНТ начинает прием заявок на участие в конкурсе инновационных проектов
Афиша выходного дня
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Молодежная политика Беларуси Парламент 7.0: Новый импульс Содействие занятости населения Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.