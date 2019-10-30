От -5°С ночью и до +6°С днем ожидается в Беларуси 31 октября

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До шести градусов тепла ожидается в Беларуси 31 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В предстоящие сутки, по данным синоптиков, будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не прогнозируется, лишь днем по северо-западной половине страны возможны небольшой мокрый снег и дождь. Ночью и утром в отдельных районах республики будут слабые туман и гололед. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 5 до плюс 1, днем будет от нуля до плюс 6.-0-

Прогноз погоды на неделю