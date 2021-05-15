От 700 евро за квадратный метр! В Minsk World – выгодное предложение для многодетных семей!

К Международному дню семьи в многофункциональном комплексе Minsk World подготовили СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! Для многодетных семей стоимость квадратного метра в некоторых домах – от 700 евро! Таких лакомых условий в Минске не предлагает ни один застройщик!
Решение квартирного вопроса для многодетных семей – задача не из легких. Важно, чтобы выполнялись сразу несколько условий: выгодная цена, качественная инфраструктура и достаточная площадь. Хорошо, когда у каждого – своя комната!
В этом отношении многофункциональный комплекс Minsk World – идеальный вариант.
Купить квартиру здесь можно:
· за собственные средства
· в рассрочку до 100 месяцев
· с применением партнерской кредитной программы от ОАО "Белинвестбанк"
При этом новоселья не придется ждать много лет. В комплексе ежемесячно сдаются в эксплуатацию новые дома, стройка идет ударными темпами!
Например, семья Надежды Гаркуши по акции купила квартиру в доме "Монреаль" квартала "Северная Америка". Удалось сэкономить значительную часть денег, которую можно потратить на ремонт.
"Для нас инфраструктура и принцип "город в городе", по которому строится этот комплекс, особенно важен. Все будет в шаговой доступности, это очень удобно, когда в семье трое деток", - рассказала клиентка.
Когда зашел разговор о покупке новой квартиры, всем членам семьи хотелось найти для себя что-то современное. Выбор пал на комплекс Minsk World и все остались довольны.
"Здесь много детских площадок, в ближайшем будущем появятся кафе, магазины и торгово-развлекательный центр, где можно будет просто прогуляться или приобрести что-то", - поделилась впечатлениями Надежда. Ее подкупило еще и то, что новая станция метро находится в нескольких минутах ходьбы от дома. Это позволит всей семье быстро передвигаться по городу.
Детям кроме игровых площадок, которые есть в каждом квартале, понравился холл и панорамные окна в квартире. В "Монреале" просторно, чисто и светло.
"Когда заходишь сюда, складывается ощущение, что попадаешь в другой мир", - поделилась своими впечатлениями старшая дочка Надежды.
Многофункциональный комплекс Minsk World – это территория площадью более 3 млн. квадратных метров, на которой запроектированы не только жилые дома, но и коммерческая недвижимость, а также 12 школ и 8 детских садов, взрослая и детская поликлиники, кафе и магазины – все для активной жизни. Собственная инфраструктура, транспортная доступность и выгодные цены – главные преимущества проекта.
Сердце комплекса – Международный финансовый центр, который станет площадкой для создания тысячи рабочих мест и позволит привлечь в страну инвестиции.
Застройщик уже реализовал в белорусской столице несколько амбициозных проектов, в числе которых строительство МК "Маяк Минска" и ЖК "Парк Челюскинцев", где уже живут десятки белорусских семей.
Купить квартиру в домах многофункционального комплекса Minsk World можно и в офисах продаж в Минске у ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).
Наши региональные менеджеры по продажам работают в 31 городе страны: Барановичи, Бобруйск, Кировск, Быхов, Брест, Витебск, Фаниполь, Гомель, Жодино, Гродно, Жлобин, Лида, Новогрудок, Слоним, Могилев, Мозырь, Новополоцк, Верхнедвинск, Орша, Пинск, Столин, Речица, Шклов, Чечерск, Светлогорск, Солигорск, Слуцк, Борисов, Молодечно, Заславль, Несвиж.
Если вы сами захотите стать частью нашей дружной команды, заполняйте Анкету на сайте bir.by и присылайте на адрес personal@bir.by.
Minsk World – лучший выбор на все времена!