От 700 евро за квадратный метр! В Minsk World – выгодное предложение для многодетных семей!

К Международному дню семьи в многофункциональном комплексе Minsk World подготовили СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! Для многодетных семей стоимость квадратного метра в некоторых домах – от 700 евро! Таких лакомых условий в Минске не предлагает ни один застройщик!

Решение квартирного вопроса для многодетных семей – задача не из легких. Важно, чтобы выполнялись сразу несколько условий: выгодная цена, качественная инфраструктура и достаточная площадь. Хорошо, когда у каждого – своя комната!

В этом отношении многофункциональный комплекс Minsk World – идеальный вариант.

Купить квартиру здесь можно:

· за собственные средства

· в рассрочку до 100 месяцев

· с применением партнерской кредитной программы от ОАО "Белинвестбанк"

При этом новоселья не придется ждать много лет. В комплексе ежемесячно сдаются в эксплуатацию новые дома, стройка идет ударными темпами!

Для детей Minsk World – идеальное место!

Например, семья Надежды Гаркуши по акции купила квартиру в доме "Монреаль" квартала "Северная Америка". Удалось сэкономить значительную часть денег, которую можно потратить на ремонт.

"Для нас инфраструктура и принцип "город в городе", по которому строится этот комплекс, особенно важен. Все будет в шаговой доступности, это очень удобно, когда в семье трое деток", - рассказала клиентка.

Детям здесь понравится!

Когда зашел разговор о покупке новой квартиры, всем членам семьи хотелось найти для себя что-то современное. Выбор пал на комплекс Minsk World и все остались довольны.

Всё необходимое – в пешей доступности!

"Здесь много детских площадок, в ближайшем будущем появятся кафе, магазины и торгово-развлекательный центр, где можно будет просто прогуляться или приобрести что-то", - поделилась впечатлениями Надежда. Ее подкупило еще и то, что новая станция метро находится в нескольких минутах ходьбы от дома. Это позволит всей семье быстро передвигаться по городу.

Детям кроме игровых площадок, которые есть в каждом квартале, понравился холл и панорамные окна в квартире. В "Монреале" просторно, чисто и светло.

"Когда заходишь сюда, складывается ощущение, что попадаешь в другой мир", - поделилась своими впечатлениями старшая дочка Надежды.

Так выглядит готовый дом "Монреаль"

Многофункциональный комплекс Minsk World – это территория площадью более 3 млн. квадратных метров, на которой запроектированы не только жилые дома, но и коммерческая недвижимость, а также 12 школ и 8 детских садов, взрослая и детская поликлиники, кафе и магазины – все для активной жизни. Собственная инфраструктура, транспортная доступность и выгодные цены – главные преимущества проекта.

Сердце комплекса – Международный финансовый центр, который станет площадкой для создания тысячи рабочих мест и позволит привлечь в страну инвестиции.

Застройщик уже реализовал в белорусской столице несколько амбициозных проектов, в числе которых строительство МК "Маяк Минска" и ЖК "Парк Челюскинцев", где уже живут десятки белорусских семей.

ЖК "Парк Челюскинцев" (на фото слева) и МК "Маяк Минска" (на фото справа)

Купить квартиру в домах многофункционального комплекса Minsk World можно и в офисах продаж в Минске у ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Наши региональные менеджеры по продажам работают в 31 городе страны: Барановичи, Бобруйск, Кировск, Быхов, Брест, Витебск, Фаниполь, Гомель, Жодино, Гродно, Жлобин, Лида, Новогрудок, Слоним, Могилев, Мозырь, Новополоцк, Верхнедвинск, Орша, Пинск, Столин, Речица, Шклов, Чечерск, Светлогорск, Солигорск, Слуцк, Борисов, Молодечно, Заславль, Несвиж.

Если вы сами захотите стать частью нашей дружной команды, заполняйте Анкету на сайте bir.by и присылайте на адрес personal@bir.by.

Minsk World – лучший выбор на все времена!

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