От четкой работы идеологической вертикали зависит настроение общества - Шпилевская

14 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. От четкой и слаженной работы идеологической вертикали зависит настроение общества. Такое мнение высказала журналистам начальник главного идеологического управления Администрации Президента Беларуси Ольга Шпилевская во время коллегии главного управления идеологической работы и по делам молодежи Могилевского облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

"Идеология всегда играла, играет и будет играть важную роль в жизни каждого государства и общества. От четкой и слаженной работы идеологической вертикали зависит настроение общества. Идеолог должен тонко чувствовать изменения и вовремя реагировать на них - такой своеобразный барометр общественного настроения. Это необходимо для лучшего понимания того, какую работу необходимо проводить, чтобы продолжать жить в мирной и процветающей стране", - рассказала Ольга Шпилевская.

Во время коллегии во Дворце культуры области были подведены итоги работы за 2019 год, обозначены цели и задачи на текущий год. Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич отметил, что в современном мире необходимо тщательно подходить к выбору источников информации. "Чтобы не потеряться в большом информационном пространстве, в первую очередь необходимо тщательно выбирать источники и информресурсы. Как отметил Президент на последней встрече с руководителями ведущих средств массовой информации Беларуси, повестку дня формируют не все СМИ. И дело не в количестве информационных потоков и сообщений, которые они публикуют или передают, а в качественном, своевременном и достоверном изложении фактов. Совместная работа идеологов и средств массовой информации должна быть направлена на объективное освещение жизни страны", - сказал он.

Важную роль СМИ в успешной работе идеологов отметила начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Могилевского облисполкома Екатерина Музыченко. По ее словам, работа в информационном пространстве региона построена так, чтобы противостоять деструктивному влиянию, вести полноценный диалог населения и власти. "Нам нужно знать, что волнует людей, и принимать меры, чтобы решать и устранять проблемные моменты. Как показали социологические опросы, проведенные в прошлом году, люди доверяют государственным СМИ, как областным, так и республиканским. Необходимо поддержать этот уровень и сделать совместную работу средств массовой информации и местных органов власти еще лучше: мы должны работать на опережение. Население должно видеть и понимать, что за каждым обращением, за каждым проблемным вопросом стоит не отписка, а слаженная работа всех структур власти и возможность оперативного реагирования", - подчеркнула Екатерина Музыченко.

Во время коллегии были организованы интерактивные презентационные площадки о достижениях Могилевской области за 2019 год в сфере образования, здравоохранения, культуры и жилищно-коммунального хозяйства. В холле Дворца культуры области начала работу масштабная фотовыставка БЕЛТА "Беларусь помнит. 75 мгновений войны", на которой представлены 75 раритетных черно-белых снимков из архива агентства. Работа выставки продлится до 23 февраля, после чего она отправится в Гомель.-0-