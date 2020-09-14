От госзакупок до высоких технологий - Пиневич о задачах перед РНПЦ "Кардиология"

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. РНПЦ "Кардиология" должен стать образцовым центром, где будут созданы все условия для качественного оказания медицинской помощи. Об этом заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Пиневич, представляя сегодня коллективу РНПЦ нового директора Наталью Митьковскую, передает корреспондент БЕЛТА.

Дмитрий Пиневич отметил, что в РНПЦ необходимо усовершенствовать оказание терапевтической и кардиохирургической медпомощи. "Меня не устраивала загрузка РНПЦ как в условиях COVID-19, так и до начала пандемии и до начала ремонтов. Это касалось терапевтических коек, интервенционной кардиологии, в меньшей степени кардиохирургии. Была недозагруженность. Интенсивность работы, если сравнивать с европейскими центрами, гораздо ниже", - сказал он.

Новый директор РНПЦ "Кардиология" рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с крупнейшими мировыми центрами Кафедра кардиологии и внутренних болезней Белорусского государственного медицинского университета, которой Наталья Митьковская руководила до настоящего времени, имеет очень тесные международные контакты.

Исполняющий обязанности министра также обратил внимание, что было несколько случаев, когда медпомощь в центре не была оказана должным образом. "Принятые на уровне руководства решения не устранили причин, которые привели к этим нарушениям, а сами специалисты РНПЦ не видят целый ряд проблем и не решают те ситуационные задачи, которые надо было давно решить", - подчеркнул он.

Дмитрий Пиневич высказался и по поводу научной работы в РНПЦ. Здесь, как в ведущем учреждении в области кардиологии, должны разрабатываться протоколы, стандарты и рекомендации, а внедрение высоких технологий и их масштабирование на регионы должно быть поставлено на системную основу. "Наука должна носить очень мощный характер, чтобы сюда стекались гранты, были публикации в международных изданиях", - добавил он.

Что касается последипломной подготовки, то РНПЦ станет базой для прохождения резидентуры. Эта новая для страны форма обучения появится, как ожидается, с 2023 года.

"РНПЦ должен объединять все кардиологическое сообщество. Вместе с тем у меня и в этом плане есть целый ряд вопросов, в частности, по взаимодействию с клиническими центрами в Минске, с Минской областной клинической больницей", - отметил исполняющий обязанности министра.

Еще один важный аспект, на который обратил внимание Дмитрий Пиневич, - проведение закупок. По его словам, не в должной мере прорабатывались технические задания. "В центре, тем более с учетом проводимого строительства, закупается большое количество медоборудования и изделий медназначения. Мы обращали внимание и своевременно исправляли параметры технических заданий с целью конкурентоспособности и уменьшения конечной стоимости. Однако и при этом, как показал наш анализ, почти 30% от всего объема закупалось от двух аффилированных поставщиков. И это могло стать значительно большей проблемой в дальнейшем", - отметил он.

Дмитрий Пиневич заметил, что коллектив центра сплоченный и активный. "Я хотел бы, чтобы активность коллектива сохранилась и была направлена на выработку тех или иных решений в области общественного здравоохранения", - заключил он.-0-