От граждан до сих пор поступают предложения по обновлению Конституции. Будут ли они учтены?

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обновление Конституции - это возможность еще раз посмотреть, кто мы и для чего в этом мире, заявил директор Национального центра законодательства и правовых исследований Вадим Ипатов во время заседания проекта БЕЛТА "Экспертная среда" на тему "Референдум. В теме".

По его словам, активная вовлеченность общества к изменению, а затем и обсуждению проекта Конституции говорит о его политической зрелости.

"Мы берем только верхний срез. Публичное обсуждение. В Национальный центр правовой информации на момент окончания публичного обсуждения было 9 тыс. обращений, более 200 тыс. обращений к самому тексту Конституции", - сказал Вадим Ипатов.

И сегодня в НЦЗПИ продолжают поступать предложения по изменению Конституции. "Конечно, мы входим в контакт с гражданами, объясняем, что процесс этот закончен. Но ваша вся информация будет использована для осмысления норм, которые, возможно, станут целостным телом Конституции. Это раз. А второе - это осмысление действующего законодательства и его реформирования с условием изменения Конституции. Это подтверждает наш посыл о запросе общества и граждан", - отметил директор центра.

Вадим Ипатов подчеркнул, что с момента принятия Конституции прошло 30 лет. "За эти годы, конечно, приобретен колоссальный жизненный опыт. Поэтому именно с этих позиций, естественно, нужно было подойти к Основному закону. Тем более учитывая, что сегодня общественные отношения развиваются стремительно, происходят процессы глобализации, размываются границы государств и так далее", - сказал он.

Директор НЦЗПИ уверен: обновление Конституции - это возможность "еще раз посмотреть, кто мы и для чего в этом мире, почему мы говорим о своем суверенитете и независимости".-0-