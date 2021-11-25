От идеи до реализации: международный студенческий конгресс соберет более 100 экологов в БГУ

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный студенческий экологический конгресс состоится 26-27 ноября в Белорусском государственном университете. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Тема этого года - "Идея. Исследование. Реализация". Мероприятие пройдет в очно-дистанционном формате и объединит свыше 100 молодых экологов из Беларуси, России, Литвы, Туркменистана, Бангладеша. Нашу страну представят студенты БГУ, Белорусского государственного технологического университета, Белорусского государственного педагогического университета им.М.Танка, Белорусского государственного медицинского университета и Гомельского государственного университета им.Ф.Скорины.

Во время конгресса пройдет научная конференция "Экологизация образовательного процесса, научные исследования и формирование экологической культуры современной молодежи". Здесь прозвучат около 50 докладов в трех секциях: "Студенческие экологические научные исследования", "Экологизация образовательного процесса", "Международное экосотрудничество и экокультура". Запланирована также работа секции для белорусских школьников "Раннее формирование экологического образа жизни". В каждом направлении выберут лучшие доклады, авторы которых получат ценные призы от партнеров конгресса.

Одним из значимых событий форума станет проведение финала конкурса "Экоидея в жизнь!". За победу поборются пять авторских и командных проектов студентов БГУ и обучающихся Минского государственного колледжа сферы обслуживания, Национального детского технопарка, средней школы №153 и гимназии №16 Минска. Будут представлены идеи по утилизации мусора, получения высокоактивных микро- и мезопористого углей из отходов деревообрабатывающей промышленности, биологический метод очистки почв от нефтепродуктов, а также трекеры полезных экологических привычек.

Организаторами конгресса выступают химический факультет, НИИ ФХП БГУ, НТП "Унитехпром БГУ" и "Унидрагмет БГУ", а также команда студенческого проекта "Shadow day BSU - Цень на дзень БДУ".-0-