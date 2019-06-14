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От соцопросов и личных поездок до мониторинговых групп - Кочанова рассказала о новых формах работы с гражданами

Общество 14.06.2019 | 15:03
Наталья Кочанова
Наталья Кочанова

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администрация Президента Беларуси начала использовать новые формы работы с обращениями граждан. О некоторых из них рассказала журналистам глава Администрации Президента Наталья Кочанова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы уже используем новые формы. Прием граждан Администрация проводит ежеквартально. Стали больше практиковать выездные приемы. Не здесь - в Администрации и городе Минске, а выезжая в разные регионы нашей страны для того, чтобы увидеть, как там складывается ситуация", - отметила Наталья Кочанова.

Кроме того, в Администрации Президента созданы специальные мониторинговые группы, которые непосредственно в регионах изучают озвученные гражданами проблемы. Это позволяет по ситуации на местах дать оценку работе местных органов власти, руководителей предприятий. "Триединая задача, о которой мы много говорим, но она действительно актуальна для людей, - это цены, занятость, заработная плата", - пояснила Наталья Кочанова.

Администрация Президента также тесно сотрудничает с недавно созданным Белорусским институтом стратегических исследований и Институтом социологии Национальной академии наук. Это позволяет лучше проанализировать ситуацию в стране, выявить наиболее актуальные проблемы для каждого региона и ознакомится с теми вопросами, которые больше всего волнуют граждан.

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"Из всех обращений, которые поступили (а это 2,5 тыс.), у нас на контроле осталось 102", - сказала глава Администрации Президента Беларуси Наталья Кочанова.

"Формы и методы могут быть разными. Важно, чтобы обращения были рассмотрены своевременно и, самое главное, справедливо по отношению к людям. Если человек обращается, значит, есть какая-то проблема, которая должна быть разрешена", - сказала Наталья Кочанова.

По ее словам, работа с обращениями граждан, несомненно, приносит свои результаты. "То, что местные органы власти могут решать эти вопросы быстро, когда обращения поступают в вышестоящие инстанции, мы тоже увидели. Но, конечно, хотелось бы, чтобы местные органы более оперативно принимали решения на местах, когда люди обращаются непосредственно к ним", - подчеркнула глава Администрации Президента.

Именно о таком формате работы местных органов власти - встречах с гражданами - недавно говорил Президент, принимая кадровые решения. "Когда не знаешь, что делать, иди к людям. Даже если ты не найдешь ответа на вопрос, с которым ты пришел к ним, тебе будет легче потом. Ты поймешь, чем дышит народ. И не так страшна эта проблема, как тебе порой кажется, сидя в кабинете, - отметил Александр Лукашенко. - Поэтому надо работать с людьми, надо ценить наших людей. Если хотите, модно говоря, это даже в какой-то степени наша фишка - что мы не отдалились от народа".-0-

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Теги
Администрация Президента, Кочанова, обращения граждан
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