"От такой новости даже давление зашкалило!" Как белорусы выигрывают большие деньги и на что их тратят

Последний месяц зимы стал очень удачным для тысяч покупателей магазинов "Евроопт" и "Хит!", а также онлайн-гипермаркета "Е-доставка" по всей стране. А все потому что начиная со 139-го тура призы в игре "Удача в придачу!" разыгрываются каждые четыре дня. За четыре недели своих обладателей нашли семь крупных сумм по 10 000 рублей и более 7 000 других денежных призов. А 25 февраля состоялся розыгрыш суперпризов, в котором приняли участие все игровые коды 139-го тура!

Главный приз - 100 000 рублей - выиграла Александра Королева, пенсионерка из Минска. Богаче на 50 000 рублей стал водитель-электромонтер Андрей Поплавский из Гродно. На 40 000 рублей пополнился бюджет минчанки Вероники Храновской, которая сейчас находится в декретном отпуске. А 30 000 рублей выиграла Елена Василян, бухгалтер одной из частных компаний в Минске.

Во вторник счастливчики узнали о своей победе, а уже в четверг, 27 февраля, состоялось вручение призов в столичном гипермаркете "Евроопт" на улице Казимировской, 6, где проходят все розыгрыши игры "Удача в придачу!". Чтобы пользоваться крупными суммами было удобнее, их перечислили победителям на СТАТУСкарты от Статусбанка.

Как удачливые покупатели распорядятся выигранными суммами?

"Муж смеялся надо мной: все выигрывают, а ты нет!"

Невероятно повезло пенсионерке Александре Королевой из Минска. Шутка ли - выиграть 100 000 рублей! Кстати, сама она в победу верила всегда.

- Муж смеялся надо мной: все выигрывают, а ты нет. А я сама себе думала: подождите, моя очередь тоже подойдет. Вот так и получилось! Хотя на сто тысяч я, конечно, не надеялась, - со смехом признается эта счастливица. - Было так неожиданно и радостно, что даже давление зашкалило.

Александра Королева из Минска в магазине "Евроопт" частая гостья. Одна из покупок оказалась очень удачной!

По словам Александры Михайловны, в магазине "Евроопт" она частая гостья, и "товары удачи" покупать не забывает. В игре "Удача в придачу!" участвует уже очень давно!

- Не теряла надежды, что я когда-нибудь что-нибудь выиграю. Были сертификаты по 10 и 5 рублей, а потом все. Тишина и тишина… Смотрела передачи про игру, радовалась за других, думала, как хорошо, какая это им помощь выиграть такие деньги. И, конечно, надеялась, что и мне когда-нибудь так повезет.

Александра Королева: "Надо и в дачу деньги вкладывать, и в квартиру, два сына у нас есть, им помощь тоже нужна"

А теперь в руках у самой Александры Королевой - 100 000 рублей. И планы на такую большую сумму не менее солидные!

- Мы просто счастливы! Надо и в дачу деньги вкладывать, и в квартиру, два сына у нас есть, им помощь тоже нужна. Знаете, были бы деньги, а применение им всегда найдется!

"Деньги вложим в здоровье детей"

Андрей Поплавский, водитель-электромонтер из Гродно, который выиграл 50 000 рублей, к сожалению, не смог присутствовать на вручении призов. В семье двое "хрустальных" детей. Это довольно редкая болезнь, когда кости чрезвычайно хрупкие и очень подвержены травмам.

- Детки наши болеют достаточно серьезно, младшего только из реанимации перевели в палату, делали операцию. Поэтому, конечно, мы очень рады выигрышу, потому что можем помочь детям. Деньги будем вкладывать именно в здоровье, - рассказал он в беседе по телефону.

Выигранную сумму семья обязательно получит уже в ближайшие дни.

"Мечтаем о своем доме, так что каждая копейка на счету!"

Выигрыш 40 000 рублей поможет исполнить мечту о собственном доме Веронике Храновской из Минска, которая сейчас находится в декретном отпуске в ожидании второго ребенка.

- Я уже на последнем сроке, и когда узнала о выигрыше такой суммы, думала, точно рожу, - смеется эта счастливица. - Как раз мама к нам приехала в гости, поэтому розыгрыш не смотрели. И тут звонок! Мама не сразу поверила, а потом от счастья даже заплакала!

Минчанка Вероника Храновская шутит: "Когда узнала о выигрыше 40 000 рублей, думала, от радости точно рожу!"

В игре "Удача в придачу!" семья участвует давно и специально старалась приобретать "товары удачи" как можно чаще. А вдруг повезет? И эта стратегия сработала.

- Конечно, как у любой молодой семьи, стоит вопрос с жильем, - рассказывает Вероника Храновская. - Мечтаем о собственном доме! Собираем денежку, так что каждая копейка на счету. И для нас этот выигрыш большая радость!

"Забор, ворота, крыша - все надо! Этот выигрыш такое подспорье!"

История Елены Василян, бухгалтера одной из частных компаний в Минске, еще одно доказательство того, что удача любит настойчивых. Результат - 30 000 рублей!

- За все время я выиграла только пачку зефира, но надежды не теряла. Каждый раз, когда заходила в "Евроопт", покупала "товар удачи". Считаю, поэтому и результат! - делится своей историей она. - Когда мне позвонили, поверила сразу, была уверена, что раз настойчиво так играю, все должно получиться!

Елена Василян из Минска в игре участвовала тур за туром - результатом ее настойчивости стали 30 000 рублей!

Как распорядиться выигранной суммой, Елена Василян знает точно.

- Только купила дом в Пуховичском районе, переехала. Сами понимаете, частный дом, всегда есть какие-то дела, так что деньги очень кстати. И забор, и ворота, и крыша… Все надо! Этот выигрыш - подспорье, и еще какое!

Кому 100 000 рублей и отдых в Эмиратах? Участвуйте в новом туре игры "Удача в придачу!"

В эти дни "Удача в придачу!" отмечает свое четырехлетие. Именно в феврале 2016 года вся страна узнала, что обычные повседневные покупки могут изменить жизнь каждого из нас к лучшему! За время игры ее участники выиграли деньги, квартиры, автомобили, путевки на лучшие курорты мира и множество других призов на общую сумму более 65 млн рублей. И удача продолжает шагать по стране!

В 140-м туре игры "Удача в придачу!" состоится восемь розыгрышей призов!

Суперпризы 140-го тура игры разыграют 24 марта. Победителей ждут 30 000, 40 000, 50 000 и 100 000 рублей, а также 10 туров на двоих в роскошный пятизвездочный отель BAB AL QASR BEACH RESORT & SPA 5* в Объединенных Арабских Эмиратах!

Претендовать на суперпризы будут все игровые коды, полученные за время тура: с 24 февраля по 22 марта включительно. Розыгрыш суперпризов состоится в столичном гипермаркете "Евроопт" на Казимировской, 6 и будет транслироваться в прямом эфире телеканала ОНТ, а также на сайте evroopt.by и страничках "Евроопт" в социальных сетях. Начало в 18:20.

24 марта будут разыграны не только денежные суперпризы, но и туры на двоих в роскошный пятизвездочный отель в Эмиратах!

Также каждые четыре дня будут разыгрываться крупная сумма 10 000 рублей и более тысячи других денежных призов. Розыгрыши будут проходить в гипермаркете "Евроопт" на Казимировской, 6 и транслироваться на сайте evroopt.by и на страничках "Евроопт" в социальных сетях. Начало - в 17:00.

Ближайший розыгрыш - уже 28 февраля. Участие в нем примут игровые коды, полученные за покупки в магазинах "Евроопт" и "Хит!", а также онлайн-гипермаркета "Е-доставка" с 24 по 27 февраля. Так что не забудьте захватить "товары удачи"!

Как и прежде, получить игровой код можно за каждые 2 рубля стоимости "товаров удачи" с учетом вашей скидки по дисконтной программе "Е-плюс". С полным списком актуальных "товаров удачи" и подробной информацией о розыгрышах призов 140-го тура можно ознакомиться на сайте evroopt.by в разделе игры "Удача в придачу!".

И помните: каждый ваш игровой код испытает удачу дважды! Первый раз - в розыгрыше денежных призов, который проходит каждый четыре дня, а второй раз в розыгрыше суперпризов - 24 марта.

Верьте в свою удачу и выигрывайте! Пусть вам обязательно повезет!

ООО "ЕВРОТОРГ". УНП 101168731

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