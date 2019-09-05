От виртуальной зачетки до электронного университета. Как в БГУ реализуют стратегию цифровой трансформации

В Белорусском государственном университете внедряют электронные зачетки. Первокурсники и те, кто поступил в этом году в магистратуру, всего около 5 тыс. человек, синих книжек не получат. Остальным студентам сервис также будет доступен в личных кабинетах, но и бумажные зачетки у них останутся до конца обучения. Начальник Центра информационных технологий БГУ Виктор Кочин поясняет: важно соблюсти требования к ведению документооборота, ведь зачетная книжка - это бланк строгой отчетности. Впрочем, в Белгосуниверситете надеются, что через четыре года в ходу у них будут только электронные версии. Корреспондент БЕЛТА выясняла, что для этого нужно и какие еще цифровые преобразования ожидают ведущий вуз страны.

Для внедрения электронной зачетной книжки в БГУ пройден непростой путь. Создать подобный сервис - полдела, что-то похожее в некоторых вузах уже есть. Необходимо также учесть законодательные нюансы. "Мы проанализировали требования, которые предъявляются к зачетной книжке в законодательстве. Весь функционал реализовали в электронном виде. После этого обратились в Минобразования с предложением внедрить в БГУ сервис в полноценном виде - то есть с полным отказом от бумажной версии", - рассказал Виктор Кочин. Добро Белгосуниверситет получил, теперь это единственный в стране вуз, который имеет официальное разрешение на внедрение электронной зачетки.

Преимуществ у новации много. Студенты и их родители могут в любое удобное время просмотреть экзаменационные оценки за весь период обучения. Электронную зачетку в отличие от бумажной случайно не порвешь и не потеряешь. В университете же рассчитывают не только сэкономить на изготовлении книжек, но и улучшить подготовку отчетной документации, упростить анализ успеваемости. При этом вероятность того, что какому-нибудь ушлому студенту удастся подправить оценку в электронной зачетке, стремится к нулю, заверил Виктор Кочин. "Мы предусмотрели различные программно-технические, организационные меры по защите информации", - отметил он. Подстраховались в университете и в отношении ситуаций, когда в зачетку оценка выставляется одна, а в зачетную ведомость - другая. В ведомости, которая пока останется бумажной, появится отдельная графа. В ней студент должен будет расписаться, подтверждая, что ознакомлен с выставленной сюда отметкой. В дальнейшем предполагается полная автоматизация процесса аттестации. Средством идентификации на экзамене станет студенческий билет.

Университет, проанализировав результаты использования, изучив отзывы студентов и преподавателей, подготовит для министерства отчет. Ожидают от БГУ и предложений по совершенствованию нормативной базы, чтобы в случае удачной реализации "пилота" распространить опыт на другие вузы. В свое время именно с Белгосуниверситета в стране начиналось внедрение электронных студенческих билетов. В БГУ они появились в 2003 году, а в 2010-м их внедрили во всех высших учебных заведениях страны.

В 2018 году студенты вуза стали обладателями многофункционального электронного студенческого билета, совмещенного с банковской платежной картой. Апробация прошла успешно. "Сейчас идет согласование некоторых нюансов на уровне министерства, обобщение нашего опыта с целью внедрения в других вузах", - рассказал начальник Центра информационных технологий.

Внедрение электронных зачеток - только один из этапов реализации стратегии цифровой трансформации БГУ на 2018-2020 годы. В ближайшей перспективе планируется внедрить электронный журнал куратора. Развивают в университете также платформу дистанционного обучения, корпоративную конференц-связь. В планах - разработка репозитория письменных работ студентов. Ожидается, что такое электронное хранилище для дипломных и курсовых появится уже в следующем году. Растет число сервисов, которыми можно воспользоваться в личном кабинете. Уже сейчас здесь у каждого преподавателя или студента - персональное расписание занятий. Сделать его таким было нелегко, потому что БГУ не моноуниверситет, факультетов в нем много, и все они разноплановые. Тем не менее с этой задачей специалисты справились. В личных кабинетах работники университета могут ознакомиться со своими расчетными листками по заработной плате, а студенты - найти информацию об общежитии и стоимости обучения. Планируется внедрить анонимную систему оценки преподавателей и кураторов.

"Финальной точкой мне видится создание полноценного цифрового университета в части управления как производственным, так и образовательным процессом. Это повысит качество и того, и другого", - убежден Виктор Кочин. Перевод в цифру всех внутренних процессов (сейчас, например, разрабатывается востребованный сервис, который позволит автоматизировать распределение нагрузки по кафедре) не только облегчит труд преподавателей, избавит их от бумажной рутины. Это позволит более эффективно использовать статистические данные, корректируя на основе их анализа работу конкретного преподавателя. Столь же детально изучить все цифры на бумаге достаточно сложно, а информация полезная, с ее помощью можно принимать больше грамотных управленческих решений.

Светлана САВКО,

БЕЛТА.-0-