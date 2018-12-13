"От жены был шквал поцелуев!" Квартиру от "Евроопт" выиграл многодетный военнослужащий из Мачулищей

У Алексея и Екатерины Седельниковых трое детей, младшей дочке всего месяц. "Сейчас живем в арендном жилье, и этот выигрыш станет для нас очень хорошим подспорьем!"

Новогоднее настроение стремительно врывается в наши дома! Вы уже загадали, какой подарок хотите от Деда Мороза на Новый год? Не верите в волшебство? А зря! Герои нашей статьи в этот вторник, 11 декабря, убедились, что мечтам свойственно сбываться, даже самым смелым!

Многодетная семья военнослужащего Алексея Седельникова из городского поселка Мачулищи, которая долго мечтала о собственном жилье, стала владельцем квартиры в Минске! Два крупных денежных приза по 40 000 рублей помогут сотруднику таможенного комитета Евгению Тымановичу из Минска и начальнику отдела продаж в частной фирме Виталию Ермакову из Могилева реализовать немало планов. Что касается внедорожников "Джили Атлас", то эти серебристые красавцы пришлись очень кстати Ольге Малаш, заведующей складом предприятия из Гомеля, ведущему специалисту кадрового агентства Елене Михайленко из Минска, а также продавцу обуви Елене Евмененко из Гомеля.

Настоящим волшебным праздником искрилась атмосфера в столичном "Е-сити" в этот четверг. И украшенная к Новому году и Рождеству студия игры этому очень способствовала. Сегодня главные счастливчики недели - победители 98-го тура игры "Удача в придачу!" - собрались здесь, чтобы получить свои призы! Да-да - так быстро! И, кстати, никаких затрат им нести не пришлось - "Евроопт" уже оплатил все необходимые налоги.

Победителей 98-го тура сегодня наградили в минском "Е-сити" на ул. Денисовской, 8

Ключи и документы в руках, а значит, все произошедшее правда, теперь можно и выдохнуть. А мы тем временем познакомимся с самыми удачливыми покупателями этой недели поближе!

"Эмоции просто до небес!"

Руководитель пресс-службы "Евроопт" Егор Хрусталев вручил ключи от квартиры в Минске самому удачливому покупателю 98-го тура!

- Такие эмоции, просто до небес, если честно, их невозможно даже никакими словами передать, - признается главный герой сегодняшнего дня военнослужащий Алексей Седельников из городского поселка Мачулищи Минского района. - Мы были дома с женой, розыгрыш, не буду лукавить, не смотрели, но надеялись на лучшее. И когда раздался звонок, были просто в шоке, от жены был шквал поцелуев! А потом друзья, знакомые, все стали звонить, поздравлять… Говорят: "Не верили, что так бывает!"

Обычная покупка открыла для семьи столичные горизонты! "Эмоции просто до небес!"

У Алексея и его супруги Екатерины трое детей - старшему 16 лет, а младшей всего 1 месяц. И хотя сам Алексей в Минске никогда не жил и не учился, со столицей его связывает немало. Здесь живут родственники и друзья, в минском колледже учится сын, а теперь в Минске у него есть и своя квартира! Жилье по адресу Академика Карского, 8 в развитом микрорайоне Сухарево, где есть все необходимое для комфортной и счастливой жизни.

Выигранная квартира находится вот в такой современной новостройке!

- Сейчас живем в арендном жилье, конечно, мечтали о своем, каждый человек в жизни хочет свой угол. И этот выигрыш станет для нас очень хорошим подспорьем! - радуется победитель. - Как лучше распорядиться квартирой, еще решим.

Кстати, это уже не первый выигрыш супругов в игре "Удача в придачу!" .

- Жена уже выигрывала как-то 500 рублей, ну и по мелочи бывали выигрыши. Как только началась игра, зарегистрировали свои дисконтные карточки. Постоянно ходим только в "Евроопт", то в Мачулищах, то в Минске на Денисовской, то в Сухарево… "Товары удачи" берем всегда такие, которые больше надо, - крупы, шоколад или кетчуп. Считаю, эта игра - отличная вещь для обычного человека. Все равно ходишь в магазин, все равно покупаешь, и это просто супер, когда у тебя еще есть шанс выиграть!

"Сразу машину выиграл муж, а потом - я!"

Следующая семья - настоящие любимчики фортуны. Везет им просто феноменально. Познакомьтесь, Елена и Дмитрий Михайленко из Минска.

10 лет назад автомобиль выиграл муж Елены Михайленко, а теперь – она сама! Больше всех удивились друзья!

- В 2008 году на старый Новый год автомобиль выиграл муж, купил случайно лотерейный билет. А ровно через 10 лет такой же приз выиграла я. Муж, конечно, поверил не сразу, а потом говорит: "Вот, оказывается, бывает, что дважды в одну воронку…" Но больше всех удивились наши друзья. Ведь 10 лет назад мы с ними собирались по точно такому же поводу! - смеется Елена, которая работает ведущим специалистом одного из столичных кадровых агентств.

Счастливый для себя день Елена помнит как сейчас. Добиралась домой на метро, и тут на выходе - звонок…

- Сразу подумала, может какой-то денежный приз, а когда поняла, что автомобиль, то первым делом начала звонить… маме! Она большая поклонница игры и смотрит все розыгрыши, выписывает все коды. Поэтому о моей победе она узнала первой, очень переживала, все ж могло сорваться на любой цифре! А когда увидела, что я выиграла, закричала на всю квартиру от радости, - улыбается Елена.

А сразу после звонка маме победительница на радостях по приглашению ведущего Дмитрия Кохно примчалась прямо в студию игры в "Е-сити", а следом за ней приехал и супруг. Так что оценить выигранную машину они смогли в тот же вечер!

Сразу после выигрыша Елена и Дмитрий на радостях примчались прямо в студию игры в "Е-сити"!

- Мы засматривались, честно скажу, на "Джили", и когда в нем посидели, вот знаете, чувствуешь всегда - свое не свое. Это наше! - описывает свои ощущения счастливица.

Скорее всего, свой предыдущий автомобиль супруги продадут и оставят только новенький, так как две машины в семье слишком накладно для бюджета. Но стоять без дела "Джили Атлас" точно не будет!

- У нас большая семья, мы и по делам много ездим, и путешествуем, далеко и близко, любим ездить за город, на рыбалку, в грибы. И внедорожник - это то, что нужно для нас! - говорит Елена.

Что удивительно, несмотря на всю свою везучесть, в игре от "Евроопт" семья до этого не выигрывала ни рубля!

- Мы играем с самого первого тура, а "Евроопт" в "Е-сити" на Денисовской - один из наших любимых магазинов. Семья у нас большая, 5 человек, включая двоих детей и маму, и еще есть кот, так что регулярно делаем глобальные закупки на много кодов. И самое интересное, что не выигрывали вообще никаких мелких призов, было очень обидно, но во вторник справедливость восторжествовала, - смеются супруги.

"Так мечтала о машине, чтобы ездить в деревню!"

Пришлось подождать свой суперприз и следующей победительнице - Ольге Малаш, заведующей центральным складом предприятия "Сейсмотехника" из Гомеля.

Заведующая складом предприятия "Сейсмотехника" Ольга Малаш из Гомеля свою победу наблюдала в прямом эфире!

- Я очень счастлива, так этого ждала, ходила в "Евроопт" все время, покупала "товары удачи". Мечтала о машине! И так получилось, что свой выигрыш увидела в прямом эфире: сижу, смотрю розыгрыш и вижу - моя фамилия, город Гомель. Я не поверила, и тут звонит племянник: "Мы вас поздравляем!", потом кума… Дочка сразу привезла шампанского, накрыли праздничный стол, - вспоминает с улыбкой Ольга Малаш.

На прошлой неделе победительница вместе с сыном пошла в магазин, купили мясо, взяли "товар удачи" - кетчуп... Продолжение вы знаете!

- Все очень рады, всем машина понравилась. У нас с мужем нет прав, так что возить будет сын или дочь. У них есть машины, а теперь и у меня будет личная! У нас есть дача, деревня, мой папа в возрасте, ездим под самый Жлобин к нему. Словом, есть куда ездить…

"Если бы не выигрыш, долго бы еще собирали на автомобиль"

А вот продавец обуви в магазине "Отико" Елена Евмененко из Гомеля о своей победе узнала не сразу.

Продавцу обуви в магазине "Отико" Елене Евмененко из Гомеля хватило одного игрового кода, чтобы выиграть автомобиль!

- Была в школе на собрании, отключила и телефон, и интернет. Когда уже шла с собрания, звонит подружка и поздравляет с выигрышем автомобиля! Я, конечно, не поверила, пока сама дома не пересмотрела передачу в записи, - объясняет она.

В "Евроопт" за покупками семья ходит часто, а вот "товар удачи" брали не всегда.

- Так получилось, что код был всего один, покупали что-то по мелочи в субботу и взяли "товар удачи"- баночку горошка, - рассказывает Елена.

Машина семье очень нужна. Права у мужа есть, а вот машины не было!

- Как продали машину, так себе ничего и не купили. Везде ездили на общественном транспорте. А у нас и дача есть, и тренировки вечером у сына, - говорит победительница. - Если бы не выигрыш, долго бы еще собирали на машину, а на новую из салона, наверное, вообще бы не собрали никогда!

Выигранную машину уже успела оценить вся семья. И выстроиться в очередь, чтобы на ней прокатиться!

- Дочке 17 лет, говорит, может, мне машина будет? Сыну 10 лет, уже в день выигрыша в интернете все посмотрел про машину, интересно. Желающих прокатиться на внедорожнике очень много, в общем! - смеется Елена.

"Жена сказала: с тебя шуба!"

Еще двум покупателям накануне Нового года предстоит решить вопрос: как лучше распорядиться кругленькой суммой в 40 000 рублей?

Впрочем, для Виталия Ермакова, начальника отдела продаж в частной фирме из Могилева, этот вопрос, кажется, решен.

Семье Виталия Ермакова из Могилева, начальника отдела продаж в частной фирме, выигрыш 40 000 рублей поможет улучшить жилищные условия

- Супруга сразу сказала: "С тебя шуба!" - смеется он. - И мы давно мечтали улучшить жилищные условия, у нас двое маленьких детей, жилье есть, но небольшое. Теперь решение этого вопроса намного ускорится.

Играть супруги начали с самого начала, решили воспользоваться шансом, как только узнали о существовании "Удачи в придачу!".

- "Евроопт" от нас недалеко, так что пару раз в неделю точно туда ходим. Раньше, если честно, ждали каждый розыгрыш, но уже, наверное, немножко потерялась вера в выигрыш или бдительность усыпилась. Ну, идет розыгрыш, выигрывают люди, ну и хорошо. Сами на большой приз уже не рассчитывали.

Первая реакция Виталия была: может, это какая-то шутка?

- Но потом узнали студию, игра ж приезжала к нам в Могилев, мы тогда на розыгрыш ходили смотреть… Но больше всех, наверное, нашему выигрышу радовались дети, им 9 и 7 лет, прыгали, кричали, пищали, эмоций было море!

"Летом выиграли 500 рублей, а зимой - 40 000!"

У сотрудника таможенного комитета Евгения Тымановича из Минска это уже не первый выигрыш в игре "Удача в придачу!" - причем призы идут по нарастающей!

Сотруднику таможенного комитета Евгению Тымановичу из Минска еще предстоит решить, как лучше распорядиться такой крупной суммой. Согласитесь, вопрос весьма приятный!

- В этом году летом выиграли 500 рублей. Очень пригодились, потратили на ремонт в квартире. Но 40 000 рублей - это, конечно, уже совсем другая сумма. Очень большая сумма! Надо хорошо подумать, как ее с умом вложить… Дочка уже студентка, может быть, будет ей на перспективу… И возможно, получится всей семьей съездить в отпуск в следующем году, - размышляет он.

В "Евроопт" эта семья ходит часто и играет постоянно.

- Магазин у нас рядом, а это возможность не только что-то купить, но и что-то выиграть, - объясняет Евгений. - Может быть, удачной стала гречка, может быть, оливки… Играйте, надейтесь, и удача обязательно придет!"

Ваша мечта может исполниться уже 18 декабря!

Вот такие по-настоящему волшебные перемены наступили перед новогодними и рождественскими праздниками в жизни победителей 98-го тура игры. И присоединиться к этим счастливчикам есть шанс у каждого!

В феврале народной игре "Удача в придачу!" исполнится уже три года! И за время игры своих обладателей уже нашли 78 квартир, 319 автомобилей и почти 2,5 миллиона других призов!

В разгаре 99-й тур игры, а значит, новые призы уже ждут своих обладателей! Квартира в Минске, 3 внедорожника "Джили Атлас", крупные призы по 40 тыс. рублей и более 20 000 других призов будут разыграны 18 декабря. Как всегда удачной может стать любая ваша покупка в магазинах "Евроопт", "Бруснічка", онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл"! Главное условие - не забудьте про "товар удачи" и при расчете используйте дисконтную карту "Е-плюс" или СТАТУСкарту.

"Евроопт", "Бруснічка", "Е-доставка" и "ГиперМолл"… Успейте сделать удачную покупку!

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Необычные живые книги "Алиса в Зазеркалье" и "Алиса в Стране Чудес" станут волшебным подарком под елку на Новый год и Рождество!

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