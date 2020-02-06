Отбор на международный юридический конкурс имени Джессопа пройдет в Минске 7-9 февраля

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 7-9 февраля пройдут национальные отборочные раунды международного юридического конкурса имени Филипа Джессопа, сообщили БЕЛТА в Ассоциации международного права и арбитража.

Конкурс проходит в игровой форме, но по жестким правилам международного судопроизводства. Студенты должны выступить на английском языке с устными и письменными позициями по заявленной теме. Спор между двумя вымышленными государствами (Адава и Расаса) касается четырех вопросов: правопреемство государств в отношении международных договоров, законность разработки и использования автономных систем вооружения, параллельное рассмотрение торговых споров различными судебными инстанциями, законность ареста министра иностранных дел на основании ордера Международного уголовного суда.

Оценивать выступления будут эксперты из Беларуси, России, США, Ирака, Великобритании, Грузии, Казахстана, Польши, Украины, Эстонии. Команда-победитель представит Беларусь в апреле на международном юридическом конкурсе имени Ф.Джессопа, который пройдет в Вашингтоне (США).

Белорусские национальные раунды считаются одними из крупнейших в Восточной Европе - ежегодно в конкурсе соревнуются 10-12 команд. Участники оценивают это событие как одно из самых ярких впечатлений за студенческие годы. По словам студентов, конкурс позволяет значительно усилить свои позиции сразу в нескольких областях: английском языке, аргументировании своей позиции, публичном выступлении, исследовании материалов дела с юридической точки зрения, стрессоустойчивости.

Конкурс имени Ф.Джессопа - это крупное престижное студенческое соревнование по международному публичному праву. Учрежден в 1959 году. Ежегодно в нем участвуют около 2 тыс. студентов более чем из 550 университетов мира. Проходит состязание в форме игрового судебного процесса - имитации рассмотрения дела Международным судом ООН.

Организатор - Международная ассоциация студентов-юристов. Национальный администратор конкурса в Беларуси - Ассоциация международного права и арбитража (BILA). Академический партнер 2020 года - Международный университет "МИТСО".-0-