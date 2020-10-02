Отборочный этап ЧМ по программированию пройдет в БГУ онлайн

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 1/8 финала чемпионата мира по программированию среди студентов пройдет 3 октября в БГУ онлайн. Цель состязания - выявить талантливых студентов и сформировать команды для дальнейшего участия в ЧМ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

В чемпионате выступят 27 сборных. Это представители физического факультета, факультетов прикладной математики и информатики, радиофизики и компьютерных технологий БГУ. Команде из трех человек надо за персональными компьютерами решить предложенные задачи за пять часов. У состязания открытый формат - поучаствовать могут сборные белорусских и зарубежных вузов. Побеждает команда, решившая наибольшее количество задач за меньшее время.

Победители примут участие в 1/4 финала ЧМ, который пройдет в ноябре на базе ФПМИ БГУ. Полуфинал запланирован в декабре и традиционно будет организован в Санкт-Петербурге. Финальный поединок состоится в 2021 году. Время и место определят в ближайшее время.

Одновременно со студенческими соревнованиями в БГУ пройдет чемпионат Минска по программированию для школьников. Состязаться будут 65 команд столичных школ, среди них восемь - из Лицея БГУ. Команда из трех участников должна будет решить около 10 задач по программированию. Чемпионат позволит отобрать сильнейших учеников на Всероссийскую командную олимпиаду, которая пройдет в декабре в онлайн-формате.

Организатор мероприятий - факультет прикладной математики и информатики БГУ.

Чемпионат мира среди студентов - крупнейшее международное соревнование молодежной элиты мирового программирования. Он проводится с 1977 года международной организацией ACM в четыре этапа: отборочный, четвертьфинал, полуфинал и финал. Белорусские команды начали участвовать в ЧМ по программированию среди студентов с 1995 года. За всю историю выступления в копилке БГУ одно золото (2004, Чехия), бронза (2008, Канада) и два серебра (2012, Польша и 2013, Россия). При этом БГУ постоянно участвует в финале.-0-