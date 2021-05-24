Отборочный тур Международной олимпиады по финансовой безопасности проходит в БГУ

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В БГУ проходит отборочный тур Международной олимпиады по финансовой безопасности. К участию приглашаются студенты и магистранты, обучающиеся в республиканских университетах международным отношениям, экономическим и юридическим специальностям. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Конкурсантам необходимо написать эссе на русском языке по одной из 22 тем согласно выбранному профилю: юриспруденция; международные отношения; экономика, финансы и кредит, экономическая безопасность. В работах предлагается обозначить свое видение решения проблем борьбы с преступностью в сфере экономики, внешних угроз финансовой безопасности государства, эволюции понятия "экономическая безопасность".

Из успешно прошедших отбор будет сформирована национальная сборная для участия с 3 по 9 октября в образовательной программе олимпиады в городе Сочи (Россия). В течение недели участники посетят семинары, практикумы, мастер-классы, круглые столы, дебаты, творческие встречи по информационной, финансовой и правовой грамотности, финансовой безопасности.

Заявки и творческие работы принимаются по 6 июня.

Одновременно отборочные этапы проводятся в вузах России, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Организуют отборочный тур в Беларуси Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля, БГУ и БГЭУ. Организатором олимпиады является Федеральная служба по финансовому мониторингу России.-0-