Отчетно-выборные конференции БРСМ пройдут с 23 июля

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отчетно-выборные конференции областных (Минской городской) организаций Белорусского республиканского союза молодежи пройдут с 23 июля, сообщил корреспонденту БЕЛТА второй секретарь Центрального комитета БРСМ Александр Прохоров.

"Наш молодежный союз всегда выступал проводником государственной повестки в молодежной среде. Многие проекты организации стали брендом и получили всестороннюю поддержку со стороны органов государственного управления. Сегодня молодежная организация готовится к съезду. В регионах страны завершаются отчетно-выборные конференции районных организаций БРСМ. 23 июля в Минске состоится конференция городской организации. Эстафету у столицы примут области. Аналогичные мероприятия в формате открытых диалогов запланированы 26 июля в Бресте, 27 - в Гродно, 28 - в Витебске. Делегаты Минской областной организации БРСМ встретятся на конференции 29 июля в столице, Могилевской - 2 августа в Могилеве, Гомельской - 4 августа в Гомеле", - рассказал Александр Прохоров.

Конференция является высшим органом территориальной организации молодежного союза. Главная задача нынешних форумов - подвести итоги деятельности за прошедший период, избрать руководящие, в том числе контрольные, органы, лидеров областных и Минского городского комитетов, а также делегатов 44-го съезда БРСМ, которые будут представлять интересы различных категорий молодежи.

"Время не стоит на месте. Мы видим, что наша молодежная организация должна быть более гибкой, оперативно реагировать на изменяющуюся обстановку, отвечать на современные вызовы общества, постоянно совершенствоваться, быстро и эффективно применять новые методы и формы в работе с молодежью. Как уже анонсировали ранее, при поддержке заинтересованных рабочей группой подготовлена стратегия развития БРСМ на ближайшую пятилетку. Она содержит семь основных направлений работы с молодежью. Особое внимание уделено вопросам гражданско-патриотического, правового воспитания и просвещения, - подчеркнул второй секретарь ЦК БРСМ. - В настоящее время в регионах страны идет широкое общественное обсуждение стратегии. Не станут исключением областные конференции. Их делегаты выступят в качестве экспертов направлений, обозначенных стратегией".

Стратегия развития БРСМ до 2025 года будет принята на съезде БРСМ, проведение которого запланировано в Международный день молодежи в Минске.-0-