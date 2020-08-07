Отдал свой голос за развитие и независимую страну - студент

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отдал свой голос за развитие и независимую страну, заявил корреспонденту БЕЛТА студент 4-го курса юридического факультета БГУ Евгений Нищименко.

"В Беларуси сделано все для продуктивного развития молодежи. В первую очередь это возможность бесплатного образования. Кроме того, студентам выплачиваются стипендии, а если кто-то проявил себя в науке, ему назначают именную стипендию. Это хорошая прибавка. Если ребята не смогли поступить на бюджет, то у них есть возможность проявить себя за год и либо перевестись на бюджет, либо получить скидку. У нас, например, она составляет 20, 40, 60% от стоимости обучения. Моя скидка сейчас 40%. Плюс созданы все условия для дополнительного заработка. Имею в виду студотряды", - рассказал Евгений Нищименко.

Молодой человек проголосовал досрочно. "Я отдал свой голос за развитие и независимую страну, - отметил он. - В Беларуси много внимания уделяется молодежи. И, как отметил Президент в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, молодежь - это будущее, импульс для государства. Считаю, это хорошо, что в стране существует распределение молодых специалистов. Это гарантия первого рабочего места и отличный опыт работы", - добавил он.-0-