Отделение почты открылось в индустриальном парке "Великий камень"

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отделение почты открылось сегодня в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе РУП "Белпочта".

Министр связи и информатизации Константин Шульган отметил, что для "Белпочты" это значимое событие, которое способствует созданию новых рабочих мест и повышению доступности и качества почтовых услуг.

Фото "Великого камня"

"Цифровизация - одно из приоритетных направлений развития индустриального парка "Великий камень", поэтому мы активно работаем в этой сфере. Я верю, что открытие отделения почтовой связи внесет вклад в развитие и освоение парка", - сказал генеральный директор китайско-белорусского совместного закрытого акционерного общества "Компания по развитию индустриального парка" Янь Ган. Кроме того, он рассказал о стремлении превратить "Великий камень" в город-спутник и в ближайшие 10 лет привлечь туда 20 тыс. человек, которые будут жить и работать на этой территории.

Новое отделение почтовой связи выполнено в соответствии с требованиями фирменного стиля "Белпочты" и оснащено современным оборудованием.

Сегодня также выпущен в почтовое обращение специальный календарный штемпель с переводной датой для использования в отделении почтовой связи "Великий камень".-0-