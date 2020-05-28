Отдельных абитуриентов зачислят на наиболее востребованные экономикой специальности без экзаменов

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отдельные категории абитуриентов будут зачисляться на наиболее востребованные экономикой специальности без вступительных испытаний. Это предусмотрено постановлением Министерства образования №99 от 21 мая 2020 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Утвержден перечень международных олимпиад, чьи победители (обладатели дипломов I, II и III степени) могут поступать на наиболее востребованные экономикой специальности для получения высшего образования I ступени в 2020 году без вступительных испытаний. В этот список вошли 10 олимпиад, в том числе 61-я международная математическая олимпиада (Россия), 54-я международная Менделеевская олимпиада школьников по химии (Венгрия), 52-я международная химическая олимпиада (Турция), 51-я международная физическая олимпиада (Литва), 32-я международная олимпиада по информатике (Сингапур) и 9-я Европейская математическая олимпиада для девушек (Нидерланды).

Постановлением определен также перечень учебных предметов третьего этапа республиканской олимпиады, чьи победители (обладатели дипломов I, II и III степени) могут поступать на наиболее востребованные экономикой специальности для получения высшего образования I ступени в 2020 году без вступительных испытаний. В него включены белорусский язык и литература, русский язык и литература, английский, немецкий, французский, китайский, испанский языки, математика, физика, астрономия, информатика, биология, химия, география, история Беларуси, всемирная история (новейшее время), обществоведение, трудовое обучение, физическая культура и здоровье.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-