Отечественному букмекеру Maxline исполнилось 8 лет!

31 июля один из самых популярных отечественных букмекеров Maxline отпраздновал свой день рождения. В честь этого события мы собрали 8 интересных фактов о компании.
Максим Мирный и Maxline
Бренд-амбассадором компании является легенда белорусского спорта - теннисист Максим Мирный.
Победитель конкурса "Продукт года - 2019"
Maxline стал победителем XXI республиканского конкурса потребительских предпочтений "Продукт года - 2019" в непродовольственной номинации "Букмекерские компании".
8 дней - 8 конкурсов
В честь своего восьмилетия с 1 по 8 августа компания Maxline проводит праздничный марафон с увлекательными розыгрышами и возможностью выиграть крутые призы.
Поддержка отечественного спорта
Успешность компании на рынке беттинга позволяет активно развивать белорусский спорт. Сегодня Maxline является официальным беттинг-партнером Белорусской федерации волейбола, БК "Цмокі-Мінск", ФК "Энергетик-БГУ", ФК "Неман", ФК "Смолевичи", ФК "Сморгонь", ФК "Гранит-Микашевичи", ФК "Орша", ФК "Лида", ФК "Слоним", ФК "Локомотив" (Гомель) и Max Mirnyi Center.
Новая эра второго по значимости футбольного чемпионата Беларуси
Впервые в истории Первая лига белорусского чемпионата получила титульного партнера, которым стала букмекерская компания Maxline, и новое название - "Макслайн - Первая лига".
Игроки сами выбирали, кто станет лицом Maxline
Этим летом компания провела конкурс "Мисс Maxline - 2020". 16 девушек со всей страны боролись за возможность стать лицом букмекерской компании. А голосовали за них сами игроки.
Экзотический талисман компании
У Maxline необычный талисман - экзотическая ящерица тегу по кличке Максик, что живет в офисе компании.
Бонусная программа для игроков
Для своих клиентов Maxline предлагает широкую бонусную программу, которая постоянно пополняется новыми бонусами: "ML платит", "Ставка без риска", "Кэшбэк 5% от каждой ставки" и бонус до 2000 BYN за прогнозы!
Вперед к новым победам вместе с Maxline!