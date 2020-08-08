Отечественному букмекеру Maxline исполнилось 8 лет!

31 июля один из самых популярных отечественных букмекеров Maxline отпраздновал свой день рождения. В честь этого события мы собрали 8 интересных фактов о компании.

Максим Мирный и Maxline

Бренд-амбассадором компании является легенда белорусского спорта - теннисист Максим Мирный.

Победитель конкурса "Продукт года - 2019"

Maxline стал победителем XXI республиканского конкурса потребительских предпочтений "Продукт года - 2019" в непродовольственной номинации "Букмекерские компании".

8 дней - 8 конкурсов

В честь своего восьмилетия с 1 по 8 августа компания Maxline проводит праздничный марафон с увлекательными розыгрышами и возможностью выиграть крутые призы.

Поддержка отечественного спорта

Успешность компании на рынке беттинга позволяет активно развивать белорусский спорт. Сегодня Maxline является официальным беттинг-партнером Белорусской федерации волейбола, БК "Цмокі-Мінск", ФК "Энергетик-БГУ", ФК "Неман", ФК "Смолевичи", ФК "Сморгонь", ФК "Гранит-Микашевичи", ФК "Орша", ФК "Лида", ФК "Слоним", ФК "Локомотив" (Гомель) и Max Mirnyi Center.

Новая эра второго по значимости футбольного чемпионата Беларуси

Впервые в истории Первая лига белорусского чемпионата получила титульного партнера, которым стала букмекерская компания Maxline, и новое название - "Макслайн - Первая лига".

Игроки сами выбирали, кто станет лицом Maxline

Этим летом компания провела конкурс "Мисс Maxline - 2020". 16 девушек со всей страны боролись за возможность стать лицом букмекерской компании. А голосовали за них сами игроки.

Экзотический талисман компании

У Maxline необычный талисман - экзотическая ящерица тегу по кличке Максик, что живет в офисе компании.

Бонусная программа для игроков

Для своих клиентов Maxline предлагает широкую бонусную программу, которая постоянно пополняется новыми бонусами: "ML платит", "Ставка без риска", "Кэшбэк 5% от каждой ставки" и бонус до 2000 BYN за прогнозы!

Вперед к новым победам вместе с Maxline!

Размещение рекламы на БЕЛТА