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16 декабря 2021, 15:23

Отец новорожденной из ТЛЦ: жена сказала, что такого качества медпомощи не видела никогда

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16 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Беженец из ТЛЦ, недавно ставший отцом, рассказал корреспонденту БЕЛТА: жена высоко оценила качество медицинской помощи в Беларуси.

Сегодня 39-й день для беженцев на границе. Сейчас они в пункте размещения в транспортно-логистическом центре "Брузги" неподалеку от белорусско-польской границы. В пункте находятся около 800 человек, из которых около 40% женщины и дети. Есть среди них и беременные, а трое женщин-беженок на днях стали мамами. И они, и новорожденные сейчас в областном перинатальном центре в Гродно, чувствуют они себя хорошо.

"Я счастлив. Это мой первый ребенок. Очень волновался, но жена сказала, что такого качества медицинской помощи никогда не видела. Конечно, я благодарен Беларуси за такое отношение к нам. Жаль только, не видел пока еще ребенка вживую: общался с женой только по телефону. Она говорит, что их обеспечили всем необходимым", - сказал мужчина по имени Реджи. Он надеется, что будет растить ребенка в Германии или другой стране Евросоюза. В Ирак возвращаться не желает: признается, что там нет будущего для него и семьи, сложно найти работу, обеспечить близких.

"Беларусь, к слову, хорошая страна. Спокойная, добрая. Спасибо, что тепло отнеслись, помогаете ждать решения нашего вопроса. Мы просто хотим работать и достойно жить", - говорит мужчина.-0-

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