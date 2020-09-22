Отказ оплачивать ЖКУ деструктивен в первую очередь для самих потребителей - Минжилкомхоз

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отказ производить оплату за жилищно-коммунальные услуги деструктивен в первую очередь для самих потребителей. Такое мнение высказал начальник отдела по работе с обращениями граждан и СМИ Минжилкомхоза Геннадий Акстилович на пресс-конференции в БЕЛТА на тему "Готовность организаций жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики к работе в осенне-зимний период".

"Что касается неоплаты жилищно-коммунальных услуг и призывов не производить эту оплату, то даже если отбросить законодательные аспекты, это является деструктивным в первую очередь для самих потребителей. Потому что, оплачивая ЖКУ, вы оплачиваете услуги предприятий жилищно-коммунального хозяйства, которые в текущем месяце вам их оказали. Соответственно, не оплатив их, в следующем месяце вы не можете рассчитывать на то, что в подъезде своевременно поменяют лампочку, произведут уборку в подъезде. И это я уже не говорю о таких серьезных последствиях, как отключение света, воды, тепла, газа и иных коммунальных услуг", - подчеркнул представитель ведомства.

Во время пресс-конференции

Если говорить о законодательных нормах, то, по словам Геннадия Акстиловича, они достаточно жесткие и начинают действовать фактически с первого дня неуплаты. "Применяется пеня в размере 0,3% за каждый день просрочки от общей суммы неуплаты. Организации ЖКХ также располагают возможностью оформления исполнительной надписи, которая в последующем передается в службу судебных исполнителей, а они в свою очередь также располагают достаточно жестким комплексом мер для того, чтобы эту задолженность взыскать, вплоть до наложения взыскания на имущество движимое и недвижимое", - пояснил он.-0-

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