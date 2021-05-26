Отказаться от табака "завтра" могут 20% курильщиков, остальным нужна поддержка - эксперт

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отказаться от курения буквально завтра могут лишь 20% курильщиков, остальным нужна поддержка, сообщил журналистам главный врач Минского областного клинического центра "Психиатрия-наркология" Алексей Александров, передает корреспондент БЕЛТА.

"Отказаться от курения хотело бы много людей. Но если взять каждый конкретный случай, то, к сожалению, только 20% могут отказаться завтра или, например, 31 мая, если сегодня мы будем достаточно убедительными. Примерно 40% находятся в стадии неопределенной мотивации, когда они колеблются, у них есть аргументы ("я привык", "курят мои друзья, соседи"), и примерно 40% достаточно негативно относятся к тому, чтобы отказываться от курения. Соответственно для каждой из этих групп с разной мотивацией нужны разные стратегии", - сказал Алексей Александров.

Информационная составляющая акции "Беларусь против табака", которая сейчас проводится в стране, прежде всего направлена на людей, которые прямо сейчас не откажутся от курения, но они в очередной раз получат достаточно большой массив научно обоснованной информации о негативных последствиях. Пусть такие люди не уйдут из группы нежелающих бросать, но они начнут колебаться и, возможно, после консультации со своим врачом задумаются об отказе от курения.

В ситуации, когда у человека, желающего бросить сигареты, есть никотиновая зависимость, ему могут назначить препараты, облегчающие отказ от табака, или никотинзаместительную терапию, а также консультировать. "Бросание курить, избавление от никотиновой зависимости - это процесс. Если с одного раза человек не бросил, мы не должны прекращать его консультировать и говорить, что он несознательный. Надо понимать, что он живет с зависимостью, а это хронический процесс", - сказал Алексей Александров.

Главный врач центра отметил, что людям с зависимостью, как правило, достаточно сложно физически бросить сигареты. Почти каждый сталкивается с состоянием отмены никотина, и если не обратиться за помощью, вероятно, это приведет к возврату зависимости.

В Беларуси зарегистрированы лекарственные препараты, которые помогают отказаться от курения. Это рецептурные средства, которые может выписать и врач общей практики. Алексей Александров пояснил, что одни действуют похоже на никотинсодержащие, а другие блокируют тягу, желание курить. "У человека, принимающего одну таблетку, но в течение определенного промежутка времени (это не один день, конечно), тяга к курению слабеет и не происходит возврата к курению", - добавил специалист. Он заметил, что поддержка людей, которые бросают курить, должна быть очень серьезной, иначе ожидаемо произойдет рецидив.

"Бросание курить - это процесс, когда череда попыток отказаться и рецидивы сопровождают курильщика часто на протяжении очень многих лет. И внешнее давление в виде цен, социальных ограничений, которые вводятся в нашей стране, - дополнительный стимул. Эти меры важны не только глобально на уровне страны, но и для каждого конкретного человека, который принял решение отказаться от курения", - резюмировал Алексей Александров.

Всемирный день без табака пройдет 31 мая в Беларуси. Сейчас в стране проводится республиканская информационно-образовательная антитабачная акция, во время которой население информируют о негативном воздействии никотина на организм, способах отказа от табачной и нетабачной никотинсодержащей продукции, а также о лечении никотиновой зависимости.-0-