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26 марта 2021, 17:34

Откровенный разговор состоялся у Кочановой с участниками национального конкурса "Команда будущего"

Выступает Наталья Кочанова
Выступает Наталья Кочанова

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Минске в рамках первого Белорусского молодежного парламентского форума стартовал национальный конкурс "Команда будущего". Председатель Совета Республики Наталья Кочанова встретилась с участниками проекта в направлении "Политика", узнала об их инициативах и ответила на вопросы, передает корреспондент БЕЛТА.

Наталья Кочанова поприветствовала молодых парламентариев - участников конкурса. Она призналась, что рада видеть представителей молодежных парламентов из регионов, и призвала их активнее популяризировать свою деятельность среди сверстников, так как, по ее словам, интерес среди ребят к этой работе большой. "Все конструктивные молодежные инициативы в нашей стране, направленные на ее развитие, несомненно, будут поддержаны. Уверена, продолжение этого конкурса по другим направлениям будет не менее интересным и позволит нам выявить новых лидеров", - сказала спикер.

Участники проекта "Команда будущего"
Участники проекта "Команда будущего"

Наталья Кочанова также пообщалась с участниками форума: вопросов у ребят было много. Отвечая молодому парламентарию на вопрос о назначении на руководящие должности, председатель Совета Республики отметила, что кадровая политика в стране выстроена грамотно, подбор на должности осуществляется с анализом опыта и компетенций, личных качеств. И молодой возраст здесь не помеха.

Кто-то интересовался, как попасть в секретариат Совета Республики. "В госслужбе человек должен пройти определенные этапы, лучше начинать со ступенек пониже", - посоветовала Наталья Кочанова. А тем молодым и инициативным ребятам, которые чувствуют в себе силу заниматься депутатской работой и хотят поучаствовать в предстоящих выборах в местные советы, напомнила, что публичность решает многое. Необходимо много общаться людьми, выступать в СМИ.

На вопрос, почему трудно дозвониться на прямую телефонную линию главы верхней палаты парламента, спикер пояснила: звонки идут непрерывно. И даже предложила автору вопроса из Пуховичей поприсутствовать на ближайшей линии, чтобы в этом убедиться. "Ни на минуту от телефона не отхожу. За три часа я могу ответить примерно на 30 звонков. На приемы граждан записывается еще больше. Кто не попал - им предлагают записаться на следующий. Мы делаем все возможное, чтобы максимально встречаться с людьми. И главное - все вопросы ставятся на контроль", - рассказала Наталья Кочанова. Кроме того, молодой человек предложил, чтобы каждое утро с 7.00 до 9.00 высшие должностные лица на первом канале Белорусского радио проводили своеобразные прямые линии - отвечали на вопросы слушателей в прямом эфире. "Предложение интересное. Мы подумаем над тем, как реализовать вашу идею", - ответила она.

После нескольких часов общения Наталья Кочанова поделилась впечатлениями от первого форума - он ей точно запомнится. "Меня очень порадовало, что ребята уже по-взрослому мыслят и воспринимают все то, что происходит в обществе. И хотят более активно участвовать в жизни страны, готовы занимать руководящие должности. Сегодня мы много про это говорили. Я вижу их заинтересованность в том, чтобы работать на госслужбе. Для нас это важно, потому что есть ротация кадров. Молодые и перспективные нам интересны", - отметила она.

Анонсированный на VI Всебелорусском народном собрании конкурс стартует с направления "Политика" - для выявления молодежных лидеров в этой области. Победители смогут стать на время дублерами первых лиц государства, провести с ними один день, попробовать себя в этой сфере, поработать.

Участниками конкурса стали ребята в возрасте от 18 до 31 года, не менее года занимающиеся общественной деятельностью. Было подано множество заявок.

"В финал прошли 14 проектов, они касаются различных сфер жизни, интересны и по предложениям, и по содержанию, и по способам реализации. Все они привлекательны, и я хотел бы, чтобы конкурсанты нашли возможность для их реализации на своих рабочих местах, в учебных заведениях. Потому что все они ориентированы на то, чтобы молодые люди стали полноценными и активными гражданами Республики Беларусь и могли вести за собой сверстников", - рассказал член жюри, первый заместитель директора Национального центра правовой информации Вячеслав Абрамов.

Но это конкурс, и были выбраны только 3 победителя. Первое место у студентки 6-го курса лечфака Витебского государственного медуниверситета Анны Козловой. Девушка много общается с иностранными студентами вуза и знает, через какие этапы узнавания Беларуси они проходили. "Иностранцы часто не знают о достижениях нашей страны, у них много стереотипов. Мой проект "Беларусь без границ" связан с туризмом, молодежью, патриотизмом, развитием международного сотрудничества и даже привлечением инвестиций. Я предлагаю создать базу с краткими анкетными данными белорусов, которые знают иностранные языки, любят свою Родину, знают место, в котором живут и готовы в выбранный день стать своеобразными гидами для того или иного гостя. Так приезжающие к нам будут чувствовать себя более комфортно, безопасно, смогут лучше узнать нашу страну. А белорусы почувствуют еще больший патриотизм, когда увидят восторг в глазах гостей, как его часто вижу я", - пояснила девушка свою идею.

Проект студентки Академии управления при Президенте "Оратор XXI века" Анастасии Реутской получил высокую оценку и позволил занять второе место. Девушка предлагает развивать у молодежи ораторское искусство, для чего будут привлекаться в качестве экспертов и опытные политики, и госуправленцы.

На третьем месте - проект "Уверенный Я" 22-летнего Андрея Будейко, руководителя психологического интегративного театра Mo/on при Центре инклюзивной культуры в Гомеле. Проект призван помочь людям с инвалидностью почувствовать уверенность в том, что они могут и должны участвовать в принятии важных государственных решений. На первом этапе предполагается отбор участников, анкетирование, определение лидерских качеств, заинтересованности, активности. На втором - в течение недели людям с инвалидностью помогут через мастер-классы, занятия с коучами преодолеть барьеры, развить мотивацию. Им предстоят тренинги по психологии, бизнесу. И на один день даже будет возможность примерить на себя роль управленцев через участие в дебатах. Наконец, участникам предстоит подготовить и презентовать свои инициативы.

Наталья Кочанова вручает награду Анне Козловой, занявшей первое место в конкурсе "Команда Будущего", специализация "Политика"
Наталья Кочанова вручает награду Анне Козловой, занявшей первое место в конкурсе "Команда Будущего", специализация "Политика"

Работа, которой занимается Андрей Будейко, заинтересовала Наталью Кочанову. Она отметила, что будет полезно провести в Гомеле выездное заседание Совета Республики по теме создания инклюзивного общества.

Национальный проект "Команда будущего" - кадровый конкурс для поиска, развития и поддержки перспективных лидеров. Он предполагает формирование у участников компетенций в сфере управления, в том числе через прохождение обучения, создание коммуникационной площадки для обмена опытом между участниками, содействия их дальнейшему развитию и распространению лучших практик.

На протяжении всего года пройдет несколько этапов по направлениям: политика, промышленность, социальная сфера. Участники выполнят задания и пройдут комплексную оценку общих знаний, интеллектуальных способностей, управленческого потенциала, лидерских качеств. Они подготовят и презентуют проекты по заданной тематике, пройдут тестирование и интервью.

Организует конкурс Молодежный парламент, оператор - молодежное общественное объединение "Движение вперед".-0-

Наталья Кочанова вручает награду Анастасии Реутской, занявшей второе место в конкурсе "Команда Будущего", специализация "Политика"
Наталья Кочанова вручает награду Анастасии Реутской, занявшей второе место в конкурсе "Команда Будущего", специализация "Политика"
Наталья Кочанова вручает награду Андрею Будейко, занявший третье место в конкурсе "Команда Будущего", специализация "Политика"
Наталья Кочанова вручает награду Андрею Будейко, занявший третье место в конкурсе "Команда Будущего", специализация "Политика"

Фото Максима Гучека

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