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Общество
06 января 2021, 18:10

Открыта регистрация для финалистов национальных этапов бизнес-игры "Начинающий фермер"

Фото bsatu.by
Фото bsatu.by

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для финалистов национальных этапов бизнес-игры "Начинающий фермер" открыта регистрация, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь Центрального комитета БРСМ Юлия Зинкевич.

"Началась регистрация для финалистов и победителей национальных этапов бизнес-игры "Начинающий фермер". Она доступна до 24 января. Это будет первый заочный международный этап, во время которого будет заседать экспертный совет. Он выберет по одному победителю в каждой категории, которые примут участие в очном этапе", - рассказала Юлия Зинкевич.

Как ожидается, международный очный этап бизнес-игры "Начинающий фермер" с защитой проектов перед международным экспертным советом состоится в мае 2021 года в Москве. Участники получат экспертную оценку своих проектов, победителей наградят дипломами и памятными подарками. Планируется, что их пригласят на стажировки в страны-участницы - Беларусь, Россию, Кыргызстан, Казахстан и Армению.

Прием заявок на участие в международной бизнес-игре "Начинающий фермер" был открыт 2 апреля 2020 года. Главная задача игры - выявление и поддержка талантливой молодежи, вовлечение ее в процесс разработки и реализации бизнес-проектов, направленных на создание и развитие сельскохозяйственного производства. Национальный отбор прошел 7 ноября. К слову, на сегодняшний день национальные этапы провели также в России и Кыргызстане.

В Беларуси организатором игры выступает БРСМ при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Консультативную помощь по проведению оказывает Российский союз сельской молодежи. Материалы участников игры с сохранением авторства будут использованы для публикации на официальных интернет-ресурсах и площадках молодежных организаций двух стран в соцсетях.-0-

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Теги
бизнес БРСМ игры Министерство сельского хозяйства и продовольствия
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