10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открыта запись на первый онлайн-курс школы "Экоидеи" на специально созданной в Беларуси образовательной онлайн-платформе. Все лекции и воршкопы будут бесплатными, сообщили БЕЛТА организаторы из команды Ecoidea.

Школа "Экоидеи" - платформа с онлайн-курсами, лекциями и воркшопами для экодружественной жизни от международного экологического проекта Ecoidea.

Первый онлайн-курс "Экостарт: как начать заботиться о природе и жить экологично" для тех, кто хочет узнать об экологии чуть больше и вести экодружественный образ жизни, стартует 25 октября и включает 11 онлайн-занятий, посвященных широкому кругу вопросов от биоразнообразия до устойчивого питания. Слушатели узнают, как сокращать отходы и обращаться с ними, каким транспортом пользоваться и чем питаться, чтобы не вредить природе, как бережно использовать ресурсы и проводить экологичные и инклюзивные ивенты. Шаг за шагом с помощью простых действий участники сформируют новые экопривычки и без лишнего стресса начнут помогать планете.

Набор открыт до 18 октября включительно (зарегистрироваться можно на сайте http://school.ecoidea.me/ecostart). Количество мест ограничено, участники определятся на основе поданных заявок не позднее 22 октября.

При условии активного участия в онлайн-занятиях и выполнения практических заданий слушатели смогут получить сертификат об успешном прохождении курса.

Онлайн-обучение будет проходить в разных форматах: вебинары, дистанционные курсы, практические мастер-классы, лекции и встречи с экспертами из разных стран. Обучение будет доступно на русском языке из любой точки мира.

До конца года организаторы планируют запустить еще три курса: для педагогов "Образование и климат: как говорить об экологии в школе, чтобы детям было интересно" - в октябре, "Органические продукты: как не поддаваться на уловки производителей и делать покупки осознанно" и "Экология и социальная справедливость: как изменить общество, чтобы спасти природу" - в ноябре.

На экоуроках можно будет научиться, как вести экологически дружественный образ жизни дома и на работе, говорить об экологии с детьми и взрослыми, как изменить общество, чтобы будущее планеты не было похоже на фильм-катастрофу. Часть курсов организаторы создадут специально для профессиональных сообществ (сфера общественного питания, организация праздников и другие).

"2022-й мы начнем с курса по "озеленению" офиса (в том числе домашнего) и курса для молодых родителей. В планах - исследовать запросы потенциальных студентов и разработать больше образовательных продуктов на новые темы", - поделились задумками организаторы.-0-