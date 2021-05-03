Открытая олимпиада по географии пройдет в БГУ

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытая олимпиада по географии пройдет 15 мая в БГУ. Организуется она с целью популяризации среди школьников географической науки и проверки знаний в этой области. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Приглашаются учащиеся 9-11 классов школ, гимназий, лицеев, а также колледжей всех регионов страны. Регистрация продлится по 13 мая.

Учащимся за полтора часа предложат выполнить порядка 30 заданий, охватывающих школьную программу по географии. Это испытания практического, аналитического и расчетного характера, а также вопросы на образность географического мышления. Ребятам предстоит продемонстрировать знания в области картографирования, индикации, построения диаграмм, экономико-географической оценки местности.

В день олимпиады для школьников состоится экскурсия по факультету географии и геоинформатики. Их познакомят с музеем землеведения, оранжереей, а также учебно-методической базой факультета.

Итоги планируется подвести в день проведения олимпиады. Победителей наградят дипломами и памятными призами.

Организатором мероприятия выступает факультет географии и геоинформатики БГУ.-0-