18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытая олимпиада по мировой экономике пройдет в БГУ. Состязание направлено на выявление и поддержку одаренной молодежи, а также повышение уровня экономического образования. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Тема интеллектуального состязания определена - "Финансы в международных корпорациях". Пройдет олимпиада в двух лигах: студенческой и школьной.

К участию приглашаются студенты 2-5 курсов, магистранты, обучающиеся по экономическим специальностям в университетах различных стран, а также учащиеся 10-11 классов белорусских школ. Выступления оценят в командном и индивидуальном зачетах.

Программа олимпиады для студенческой лиги включает два тура: заочный отборочный и финальный. На старте в индивидуальном зачете предстоит написание эссе на заданную тему, а для команды предусмотрено решение бизнес-кейса, которое представят в рамках публичного выступления в финале. Здесь оценят возможность реализации идей, их оригинальность, логичность и последовательность, а также ораторское мастерство участников. Школьная лига состоит из двух этапов: отборочного заочного и финала. В первом туре необходимо решить креативную бизнес-задачу, связанную с международной экономической деятельностью белорусской компании. Лучшие предложения представят в финале перед жюри. Дополнительно школьникам из числа команд в рамках заочного тура необходимо принять участие в индивидуальной финансовой игре, а также пройти онлайн-тест на знание основ экономики на английском языке. Организуется он при поддержке Национального банка Беларуси.

Заявки на участие в олимпиаде принимаются до 31 октября. Заочный тур пройдет с 1 по 14 ноября, для школьников - до 19 ноября.

Финальное состязание в обеих лигах состоится 1 декабря. Победители олимпиады будут награждены дипломами I, II и III степени, а также ценными подарками. Кроме того, лучшим студентам компания EPAM предложит варианты по трудоустройству, а школьников пригласят посетить "Школу будущего экономиста-международника" на ФМО БГУ во время весенних каникул. Планируется, что лучшие учащиеся поедут на международную олимпиаду по экономике для школьников. Пройдет она летом 2022 года в Китае.

Организатором олимпиады выступает ФМО БГУ при поддержке Национального банка. Генеральным партнером Студенческой лиги является компания EPAM, школьной лиги - "Онега".-0-