Открытие магазина "Корона" в Бресте!

7 декабря в Бресте пройдет открытие тридцать восьмого магазина "Корона", а 8 декабря - праздничное мероприятие, посвященное открытию!

Магазин "Корона", расположившийся по адресу г.Брест, ул.Московская, 273В, откроет свои двери для первых посетителей уже в эту пятницу - 7 декабря. Новый торговый объект находится в ТЦ "Корона" (бывший "Интерспар"), в оживленной части города и обязательно станет востребованным местом для совершения приятных и выгодных покупок.

В новом магазине представлены товары продовольственной и непродовольственной группы, а также фирменные отделы собственного производства. Рядом с торговым центром есть большая и удобная автомобильная парковка. В новом магазине, как и во всей сети, действует дисконтная программа "Магазин приятных покупок" , которая позволит покупателям экономить до 5% на покупках.

Но и это не все сюрпризы для жителей Бреста! Специально к открытию 8 декабря с 13.00 до 20.00 "Корона" подготовила развлекательную шоу-программу, где каждый найдет себе занятие по душе. Каждый посетитель сможет поучаствовать в развлекательном шоу клоуна, сделать веселые фотографии на память в фотозоне и порадовать себя и маленьких гостей праздника аквагримом. И это еще не все! На территории возле торгового центра "Корона" и внутри будет располагаться множество локаций, которые создадут атмосферу незабываемого праздника:

увлекательная шоу-программа;

выступление кавер-бэнда;

конкурсы и призы;

азотное шоу;

Дед Мороз и Снегурочка;

аттракционы VR-reality;

сладкие угощения;

праздничный фейерверк в 19.30;

розыгрыш LED-телевизора LG.

Ждем вас на открытие ТЦ "Корона" 7 декабря в 9.00 и на праздник в честь открытия 8 декабря в 13.00 по адресу: г Брест, ул.Московская, 273В!

Справка о компании:

ООО "Табак-инвест" - одно из самых динамично развивающихся предприятий в Республике Беларусь. Приоритетной политикой компании "Табак-инвест" является продажа продуктов и товаров высокого качества, следование актуальным тенденциям развития отрасли и соответствие запросам потребителей.

"Табак-инвест" включает в себя следующие подразделения:

12 торговых центров "Корона" в разных регионах Республики Беларусь, в том числе торговый центр "Замок", включающий в себя ледовый каток, 3D-кинотеатр, центр мебели и товаров для дома "Замок НОМЕ", детские развлекательные центры "Discovery XL" и "Discovery MAXI". Сеть из 27 магазинов и супермаркетов "Корона".

Магазины стильной одежды и обуви "Модный Молл".

Магазины бытовой техники и электроники "Корона Техно".

Сеть заведений общественного питания, среди которых кафе и ресторан "Амстердам"; рестораны быстрого питания "Пит Stop", рестораны быстрого обслуживания "Belvedere" и "Папараць Кветка".

Robinson Club - загородный гостинично-развлекательный комплекс на берегу Минского моря в 7 километрах от Минска.

www.korona.by

Контакты для СМИ:

E-mail: aov.ks@zamok.korona.by (Ольга Ананич)

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