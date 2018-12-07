Открытие магазина "Корона" в Бресте!

7 декабря в Бресте пройдет открытие тридцать восьмого магазина "Корона", а 8 декабря - праздничное мероприятие, посвященное открытию!
Магазин "Корона", расположившийся по адресу г.Брест, ул.Московская, 273В, откроет свои двери для первых посетителей уже в эту пятницу - 7 декабря. Новый торговый объект находится в ТЦ "Корона" (бывший "Интерспар"), в оживленной части города и обязательно станет востребованным местом для совершения приятных и выгодных покупок.
В новом магазине представлены товары продовольственной и непродовольственной группы, а также фирменные отделы собственного производства. Рядом с торговым центром есть большая и удобная автомобильная парковка. В новом магазине, как и во всей сети, действует дисконтная программа
Но и это не все сюрпризы для жителей Бреста! Специально к открытию 8 декабря с 13.00 до 20.00 "Корона" подготовила развлекательную шоу-программу, где каждый найдет себе занятие по душе. Каждый посетитель сможет поучаствовать в развлекательном шоу клоуна, сделать веселые фотографии на память в фотозоне и порадовать себя и маленьких гостей праздника аквагримом. И это еще не все! На территории возле торгового центра "Корона" и внутри будет располагаться множество локаций, которые создадут атмосферу незабываемого праздника:
увлекательная шоу-программа;
выступление кавер-бэнда;
конкурсы и призы;
азотное шоу;
Дед Мороз и Снегурочка;
аттракционы VR-reality;
сладкие угощения;
праздничный фейерверк в 19.30;
розыгрыш LED-телевизора LG.
Ждем вас на открытие ТЦ "Корона" 7 декабря в 9.00 и на праздник в честь открытия 8 декабря в 13.00 по адресу: г Брест, ул.Московская, 273В!
Справка о компании:
ООО "Табак-инвест" - одно из самых динамично развивающихся предприятий в Республике Беларусь. Приоритетной политикой компании "Табак-инвест" является продажа продуктов и товаров высокого качества, следование актуальным тенденциям развития отрасли и соответствие запросам потребителей.
"Табак-инвест" включает в себя следующие подразделения:
12 торговых центров "Корона" в разных регионах Республики Беларусь, в том числе торговый центр "Замок", включающий в себя ледовый каток, 3D-кинотеатр, центр мебели и товаров для дома "Замок НОМЕ", детские развлекательные центры "Discovery XL" и "Discovery MAXI". Сеть из 27 магазинов и супермаркетов "Корона".
Магазины стильной одежды и обуви "Модный Молл".
Магазины бытовой техники и электроники "Корона Техно".
Сеть заведений общественного питания, среди которых кафе и ресторан "Амстердам"; рестораны быстрого питания "Пит Stop", рестораны быстрого обслуживания "Belvedere" и "Папараць Кветка".
Robinson Club - загородный гостинично-развлекательный комплекс на берегу Минского моря в 7 километрах от Минска.
Контакты для СМИ:
E-mail: aov.ks@zamok.korona.by (Ольга Ананич)
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