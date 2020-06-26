Третий трудовой семестр - 2020 откроется в Минске 28 июня

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Официальное открытие третьего трудового семестра - 2020, посвященного 75-летию Великой Победы, состоится 28 июня, в День молодежи, на площади Государственного флага Беларуси, сообщила корреспонденту БЕЛТА командир Республиканского штаба студенческих отрядов БРСМ Надежда Шаховская.

"Открытие третьего трудового семестра - самое долгожданное событие молодежного лета, - рассказала Надежда Шаховская. - В торжественной церемонии вручения трудовых путевок примут участие около 400 представителей студотрядовского движения из разных регионов страны, в том числе сводные отряды трудовых проектов этого года: "Всебелорусская молодежная стройка "Город молодости"(Островец, Белорусская АЭС) и "Атлант-2020".

Во время церемонии запланированы парад студотрядовских флагов и премьера новой песни движения "Гимн БСО" в исполнении студенческого строительного отряда "Эврика" имени Героя Советского Союза Виктора Ивановича Еронько Полоцкого государственного университета. На территории историко-культурного комплекса "Линия Сталина" состоится молодежная трудовая акция "Працуем раЗАм!". Бойцы студотрядов высадят в честь 75-летия Победы 75 хвойных деревьев, покрасят детскую площадку, благоустроят дорожки и окопы, помогут очистить поверхность техники от старой краски. Завершат праздничный день студотрядовский квест и экскурсия по "Линии Сталина". К слову, победителей квеста ждет главный приз - катание на бронетехнике.

Трудоустройство молодежи в составе студенческих отрядов - одно из приоритетных направлений БРСМ. "В Беларуси студотрядовское движение на постоянной основе поддержано на государственном уровне с 2005 года. Это позволило значительно расширить возможности для молодежи, желающей заработать и получить колоссальный опыт студотрядовского братства, а также выстраивать работу данного направления в соответствии с реалиями времени и трудового законодательства. Запланирована работа 192 строительных отрядов, 509 сельскохозяйственных, 104 педагогических, 174 экологических, 413 сервисных, 27 медицинских и 147 производственных отрядов", - отметила командир штаба.

Подать заявку для работы в третьем трудовом семестре можно было онлайн в группах БРСМ в соцсетях с использованием QR-кода и хештегов #Выбираем_студотряд!, #Студотряд, #Працуем_разам! и #БСО. "Начиная с марта 23,4 тыс. человек уже забронировали места для работы в студотрядах различного профиля. Запись в отряды продолжается. В период с 1 января по 1 июля в составе 230 отрядов трудоустроены 2 997 человек, в том числе 1 685 несовершеннолетних", - добавила Надежда Шаховская.-0-