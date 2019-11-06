6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открыто движение по подъездной дороге к логистическому комплексу "Бремино-Орша", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций.

"Движение по подъездной автомобильной дороге республиканского значения от Р15 Кричев-Орша-Лепель до Р76 Орша-Шклов-Могилев, которая свяжет их со строящимся логистическим комплексом "Бремино-Орша", а также повлияет на дальнейшее экономическое развитие Оршанского региона и страны в целом, открыто", - отметили в министерстве.

Фото mintrans.gov.by

Строительство дороги велось в соответствии с указом главы государства №334 от 21 июля 2015 года "О создании мультимодального промышленно-логистического комплекса". Построена дорога по параметрам II категории с цементобетонным покрытием и нагрузкой на одиночную ось 11,5 т. Ее протяженность чуть более 12,1 км, сметная стоимость строительства - Br48,2 млн.

На объекте построено три моста: через реку Адров длиной 99,85 м, через реку Холостовка длиной 40,2 м, через реку Ключникова длиной 36,8 м. Длина путепровода через железную дорогу составит 81,95 м.

Ранее сообщалось, что дорога будет введена в эксплуатацию в декабре текущего года.-0-