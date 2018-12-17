Открытый диалог к 100-летию БССР пройдет 19 декабря в Национальной библиотеке

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытый диалог на тему "Становление и развитие белорусской государственности", посвященный 100-летию со дня образования БССР, пройдет 19 декабря в Национальной библиотеке в Минске, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь ЦК ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" Юлия Зинкевич.

"Диалог объединит студенческую молодежь учреждений высшего образования столицы, активистов БРСМ - будущих историков и политологов, членов Молодежной палаты при Минском городком Совете депутатов", - рассказала Юлия Зинкевич.

У молодых граждан Беларуси будет возможность пообщаться на актуальную тематику важнейшего периода истории страны с экспертами, в роли которых выступят представители депутатского корпуса, руководители крупнейших музеев и предприятий. "Фактически БССР заложила основу для становления и развития суверенного белорусского государства. И поэтому для разговора с молодежью мы пригласили людей, которые сегодня рассматривают законодательные инициативы и принимают нормативно-правовые акты - основные источники современного права в Беларуси, бережно сохраняют историю страны в музеях, библиотеках, а также руководят производственными флагманами мирового масштаба", - отметила секретарь ЦК БРСМ.

Кроме того, участники открытого диалога побывают на выставке тематических книг, посвященных 100-летию со дня образования БССР, и поучаствуют в презентации книги "Исторические судьбы белорусской советской государственности" - первого издания пятитомника, подготовленного Институтом истории Национальной академии наук Беларуси.

Проект БРСМ "Открытый диалог" представляет собой широкую дискуссионную площадку, дающую молодежи Беларуси возможность поднимать самые острые проблемы и задавать волнующие вопросы представителям органов власти, политикам, предпринимателям, общественным деятелям.

Сто лет со дня образования Белорусской Советской Социалистической Республики исполняется 1 января 2019 года. БССР - это целая эпоха в истории, которая просуществовала почти весь XX век и стала фундаментом для современной белорусской государственности. -0-