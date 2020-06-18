Открытый диалог власти и граждан позволяет видеть проблемы и принимать своевременные решения - Кунцевич

18 июня, Островец /Корр. БЕЛТА/. Открытый диалог власти и граждан позволяет видеть проблемы и принимать своевременные решения. Об этом заявил сегодня журналистам заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич во время приема граждан и прямой телефонной линии в Островецком райисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

"Открытость, доступность и системность являются ключевыми требованиями главы государства к органам власти в работе с обращениями граждан. Мы видим, что чиновники не отсиживаются в кабинетах, а идут к людям, активно проводят встречи с трудовыми коллективами и по месту жительства, организуют приемы граждан и прямые телефонные линии", - сказал Андрей Кунцевич.

Он подчеркнул, что такой открытый диалог позволяет увидеть злободневные вопросы и принять по ним своевременные решения. Он привел в пример обращения по несоблюдению работодателями трудового законодательства и нарушению прав работников. "По поручению Президента проводится комплексный мониторинг, только на горячую линию Министерства труда и социальной защиты по этой теме поступило 159 обращений, из них 70 связаны с прекращением трудовых отношений. Эти ситуации изучаются специалистами, и в случае подтверждения нарушения трудового законодательства незамедлительно будут приняты меры реагирования", - заявил замглавы Администрации Президента.

Андрей Кунцевич также обозначил, что выстраивание эффективной системы обратной связи с гражданами (встречи с коллективами, приемы, прямые телефонные линии) является ключевой задачей в масштабной работе по дебюрократизации государственного аппарата, которая проводится в Беларуси. "Такая форма пользуется популярностью, люди активно поднимают беспокоящие их вопросы", - отметил он.

Как сообщалось, в плановом порядке с 16 по 26 июня Администрация Президента проводит выездные приемы граждан в различных регионах страны. Граждане смогут лично донести свои проблемы до руководителей высокого уровня, а также обсудить вопросы, касающиеся актуальных аспектов развития их малой родины и республики в целом. Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет прийти на встречу лично, будут организованы прямые телефонные линии. Номера телефонов размещены на сайтах местных органов власти, а также в средствах массовой информации.-0-