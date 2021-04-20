20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Впервые открытый фестиваль скандинавской ходьбы пройдет 30 апреля в БГУ. Спортивное мероприятие приурочено к 100-летию университета и проводится с целью развития и популяризации скандинавской ходьбы в университете и Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

К участию приглашаются все желающие, независимо от возраста, места проживания, работы и учебы. Им необходимо зарегистрироваться до 29 апреля. Любителей здорового образа жизни ждут соревнования в личном и командном зачетах на дистанциях 2,5 и 5 км. Составы команд численностью 12-15 человек будут определены в день выступления. Инвентарь для скандинавской ходьбы предоставят организаторы мероприятия.

Победившей сборной вручат кубок, а лауреатам индивидуальной гонки - медали и дипломы. Итоги состязания будут доступны в группе кафедры физического воспитания и спорта БГУ в социальной сети Facebook.

Организатором фестиваля выступает БГУ.

Скандинавская ходьба как вид спорта сформировалась в 1990-х годах. Ее появлению предшествовала в 1940-х годах инициатива профессиональных лыжников Финляндии поддерживать себя в форме вне лыжного сезона путем бега с палками без лыж. В Беларуси скандинавская ходьба приобретает популярность благодаря ее положительному воздействию на организм человека. Во время занятия этим видом спорта работает до 90% мышц, сжигается на 45% больше калорий, чем при обычной ходьбе, поддерживается в тонусе сердечно-сосудистая и дыхательная системы, снижается уровень стресса.-0-