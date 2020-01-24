Отличный вкус, крутая упаковка и сюрприз внутри: "Динамо-Минск" и "Лидкон" выпустили кукурузные палочки

Хрумсти по-динамовски!

В линейке вкусных и полезных динамовских товаров пополнение: наш клуб совместно с компанией "Лидкон" выпустил два вида кукурузных палочек – глазированные сладкие и шоколадные. Их уже можно приобрести в магазинах и несложно отыскать на полках: упаковки брендированы в узнаваемом динамовском стиле!

Важно, что часть средств, вырученных от продажи динамовских кукурузных палочек, пойдет на развитие детско-юношеского хоккея.

Кукурузные палочки – уникальный продукт, сочетающий полезные свойства взорванного зерна кукурузы и широкую гамму вкусов. Те, кто стремится получить максимальное количество питательных веществ и витаминов, затратив при этом минимум времени на приготовление пищи, отдают предпочтение готовым сухим завтракам.

Внутри каждой пачки не только вкусные и полезные кукурузные палочки, но и настоящий сюрприз для всех болельщиков "Динамо" – уникальные игровые карточки с хоккеистами "зубров". Кстати, по одной такой же карточке уже получили владельцы абонементов с нашей новогодней почтой!

Эти карточки не просто предмет коллекционирования, но и часть новой настольной игры, которую очень скоро запустит клуб. Силу каждого хоккеиста, его показатели в атаке и обороне выставлял лично Крэйг Вудкрофт.

Начинай собирать карточки уже сейчас, чтобы вскоре сыграть в настольную игру "В одном звене"!

Хрумстик станет гостем домашнего матча "Динамо" с "Северсталью" 25 января, который начнется в 17:00. А болельщиков ждет множество активностей: чемпионат по хрумсту (второй этаж, фойе трибуны В в первом и втором перерывах), фотозона (второй этаж, фойе трибуны В), развлечения с Хрумстиком на детской зоне (шестой этаж, трибуна А), а для тех, кто активен в соцсетях, мы запустим конкурс с крутыми призами!

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